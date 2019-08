Mit einem Festgottesdienst am Sonntag, dem 25. August, um 11 Uhr in der evangelischen Kirche und einem anschließenden Fest rund ums Gotteshaus begehen die Frauen mit Gemeindemitgliedern, Freunden und Weggefährten diesen besonderen Tag.

Als die Frauenhilfe 1919 in Bruchhausen gegründet wurde, unterschied sich das Leben der weiblichen Bevölkerung stark von der heutigen Lebenssituation. Es ist das Gründungsjahr der Weimarer Republik, Frauen hatten da zum ersten Mal Wahlrecht. Autos waren eine Seltenheit, Mobilität im heutigen Sinn gab es nicht. Längst nicht alle Haushalte verfügten über Strom oder fließendes Wasser. Die medizinische Versorgung war, gerade für die Landbevölkerung, schwierig.

Versorgung der Flüchtlinge

Das Leben der Frauen war in der Regel nicht von einem Beruf, sondern von der Sorge für die Familie und der Haushaltsführung bestimmt, und das war, im Vergleich zu heute, harte körperliche Arbeit. Die Frauenhilfe Bruchhausen, die unter dem damaligen Pastor Knaubel gegründet wurde, erfüllte so in der ersten Zeit hauptsächlich diakonische Aufgaben und unterstützte und begleitete ihre Mitglieder in schwierigen Lebenssituationen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stand die Versorgung der Flüchtlinge aus dem Osten mit Kleidung und Nahrung im Vordergrund, danach brachte die Teilung Deutschlands neue Probleme. In der Chronik lässt sich der Wandel der Zeit und der zu bewältigenden Aufgaben nachverfolgen. Zahlreiche Frauen haben seitdem die Geschicke des Vereins geprägt und mit viel Herzblut und Einsatz durch die Zeiten geführt.

Nach der ersten Vorsitzenden Frau Meier folgte Frau von Brill, danach Else Topp. Lina Topp war von 1936 bis 1943 verantwortlich, danach folgten Friederike Ide, Frau Bubenzer und von 1978 bis 1989 wieder Frau Ide. Gertrud Topp übernahm 1990 den Vorsitz und übte ihn 20 Jahre aus, danach übernahm Waltraud Böger das Amt bis 2014. Seit 2015 leitet ein Team mit Gisela Arand im Vorsitz die Geschicke des Vereins.

Aktivitäten mit KFD-Gruppen

»Frauenhilfe Bruchhausen« bedeutet heute eine Gemeinschaft von 50 Mitgliedern, die sich im 14-tägigen Rhythmus treffen und an diesen Terminen ein breit aufgestelltes Programm mit Ausflügen und Vorträgen, biblischen Themenrunden, Festen und anderen Aktivitäten gemeinsam erleben. »Geburtstage und Krankenbesuche gehören selbstverständlich auch dazu. Wir halten Verbindung zu anderen Frauenhilfen und intensivieren die Ökumene vor Ort. Gemeinsam mit den KFD-Gruppen Bruchhausen und Ottbergen besuchen wir die Freilichtbühne Bökendorf und fahren zum Kino«, erzählt Waltraud Thüs.

»Kaffeetanten nennt man uns auch. Darüber schauen wir gelassen hinweg. Die Tasse steht für Gemeinschaft«, schmunzelt sie. »Bei der Tasse Kaffee werden schöne und schwere Dinge des Alltags ausgetauscht, das ist ein bisschen wie gegenseitige Seelsorge«.

Das Problem nicht nur in Bruchhausen, sondern in der Frauenhilfsbewegung deutschlandweit, ist die Überalterung ihrer Mitglieder und der mangelnde Nachwuchs. »Neue Mitglieder sind uns herzlich willkommen«.