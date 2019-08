Sie tragen Namen wie »Liebliche Lilli« oder »Mama Mammita«: Süße und herzhafte Waffeln sind die Spezialität der 34-jährigen Felicitas Wilke. Seit November vergangenen Jahres betreibt sie im Café Heimisch in Höxter. Und das stets mit einem Lächeln, das ist der fröhlichen Cafébesitzerin wichtig. Foto: Angelina Zander

Von Angelina Zander

Höxter (WB). Der eigene Chef sein: Für Felicitas Wilke (34) aus Höxter ein Gedanke, der in ihrem Leben langsam in ihr gereift ist. So lange, bis sie ihren Freund Florian kennenlernte, der sie bestärkte, ihr Leben umzukrempeln. Seit November ist sie nun ihr eigener Chef – im Café Heimisch.