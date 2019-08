In einer Baggerschaufel versuchte Nezaket Ekici, sich wohnlich einzurichten. Die Performance war Teil des Marta-Sommerfestes in Herford vor vier Jahren. Zum Auftakt des Kunstfestes »Via Nova« kommt Ekici nach Corvey. Foto: Oliver Schwabe

Im Zentrum des diesjährigen Kunstfestes unter dem Motto »long ago – far away« steht die altdeutsche Bibeldichtung Heliand, in ihrer Performance »Rutengang« am Samstag, 31. August, um 17 Uhr nimmt Nezaket Ekici speziell darauf Bezug. Karten gibt es unter Telefon 05231/570150.

Geschichte von Jesus für die Sachsen

Der Heliand wurde geschrieben, um den zwangsgetauften Sachsen das Christentum verständlich zu machen. Die Geschichte von Jesus wurde deshalb in eine den Sachsen nachvollziehbare Form übertragen und nachgedichtet. Hauptmerkmale des neuen Textes sind der verwendete Stabreim und die Transformierung der Geschichte von Jesus und seinen Jüngern in das wehrhafte Verständnis der Sachsen. »Der Heliand versucht, eine Brücke zu bauen zwischen der Welt der Sachsen, geprägt von Krieg, Naturnähe und Vielgötterglaube, und der kulturell fremden Ethik der Feindesliebe, wie sie in der Bergpredigt formuliert wurde«, erläutert Brigtte Labs-Ehlert, Künstlerische Leiterin des Kunstfestes.

Verse übertragen Energie

Die Künstlerin Nezaket Ekici bezieht sich besonders auf diese beiden Hauptmerkmale, den Stabreim und die Transformierung einer Kulturleistung. Der von ihr in der Performance verwendete Schwingstab, einer Wünschelrute ähnelnd, soll an archaischen Naturglauben erinnern wie er gleichzeitig auch als Waffe oder Bischofsstab verstanden werden kann. Literarisch symbolisiert der Schwingstab den Stabreim und damit die Verse des Heliand. Diese Verse übertragen Energie – versinnbildlicht durch die Schwingungen des Stabes. Nicht zuletzt bezieht sich die Künstlerin auf die Tatsache, dass das Wort »Buchstabe« direkt aus der Natur abgeleitet wurde; die ersten Schriftzeichen wurden aus kleinen Holzstäben, meist aus Buche, geritzt. Nezaket Ekici wird in eigens aufgeschichteten Erdhügeln im Kreuzgang des Klosters Corvey nach den sprachlichen Schätzen des Heliand suchen, ein Chor bringt die geborgenen Schätze zum Klingen. »Gedacht ist die im Kreuzgang des Klosters Corvey stattfindende Performance als Ritual und Prozession. Sie ist polymorph angelegt und enthält zahlreiche Bilder«, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie soll zwei bis vier Stunden dauern. Die Installation ist bis zum 12. September zu sehen.

Bewegung, Raum, Material und Körper

Für Nezaket Ekici ist es nicht das erste Engagement in der Region. 2015 wirkte sie beim Sommerfest am Museum »Marta« in Herford mit. Dort versuchte sie, sich in einer Baggerschaufel wohnlich einzurichten. Die 1970 in der Türkei geborene Künstlerin Ekici beschäftigt sich in ihren Performances mit Aspekten wie Bewegung, Raum, Material und Körper. Ihre Werke und etwa 250 verschiedene Performances präsentierte sie bereits in 50 Ländern auf vier Kontinenten. Die Langzeit-Performance »Jeden Tag ein neues Kleid« hat sie als Stipendiatin in der Villa Massimo in Rom begleitet, wo sie insgesamt fast 500 Kleidungsstücke kaufte und sich anschließend täglich zur selben Zeit damit fotografieren ließ.