Nieheim (WB/thö). Der Klimawandel ist in aller Munde. Auf welche Weise der CO2-Ausstoß tatsächlich und effektiv nachhaltig gesenkt werden kann, um Luft und Klima zu verbessern, wird zurzeit heiß diskutiert. Zur Eröffnungsfeier der elften Holztage in Nieheim macht am Freitagabend, 30. August, ein fundierter Kenner rund um Wetter und Klima in Nieheim Station: Donald Bäcker.