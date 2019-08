Von Angelina Zander

Die Folge: Wenn der Plan fertig ist, wird das Pflaster an »vereinzelten Stellen« wieder aufgenommen, um die Anschlüsse zu verlegen. Dafür muss zunächst erörtert werden, wo die Stände in Zukunft am besten auf dem Marktplatz platziert werden können. Aus diesem Grund warte man mit der Verlegung der Anschlüsse, bis das Pflaster fertig verlegt sei. So solle der Gesamteindruck beurteilt werden, sagt Vogt.

Die Firma Fokus-Development habe der Stadt zugesagt, die Pflasterarbeiten bis zum Huxori-Markt am 27. September fertigzustellen. Für die Stände dort soll dann der zur Zeit auf dem Marktplatz stehende Stromkasten als »temporäre Lösung« genutzt werden, so Vogt. Denn unter dem früheren Treppenturm sind noch Anschlüsse vorhanden, die nun genutzt wurden. Der Stromkasten wurde mit Beginn der Arbeiten für die Marktbeschicker installiert und soll mit der Verlegung der neuen Stromversorgung unter dem Pflaster Geschichte sein. Die Kosten für die zweite Baumaßnahme am Marktplatz trägt dann die Stadt Höxter. Die derzeitigen Arbeiten gehen auf Rechnung der Firma Fokus-Development.