Das Asklepios-Pflegeheim Weserblick an der Grünen Mühle in Höxter hat endgültig seine Türen geschlossen.

Von Jürgen Drüke

Höxter (WB). Fast zwei Monate hat es gedauert, bis alle Bewohner des Asklepios- Pflegeheims Weserblick ein neues Zuhause gefunden haben: der letzte Bewohner ist nun ausgezogen. Weserblick hat seine Türen geschlossen. »Die Menschen sind in nahegelegenen Pflegeheimen gut untergebracht worden«, berichtete WBK-Geschäftsführer Rüdiger Pfeifer.

Pfeifer räumt ein, dass der Zeitpunkt der Schließung des Pflegeheims unglücklich gewesen sei, da der Neubau der Weserberglandklinik zeitgleich bezogen werde. »Der Hauptgrund für die Schließung war aber leider der Fachkräftemangel«, begründet der Geschäftsführer einmal mehr. Wie das nun bald ehemalige Pflegeheim genutzt wird, sei noch nicht entschieden. »Es ist nichts konkret. Wir befinden uns in Überlegungen und führen viele Gesprächen«, so Pfeifer. Die Findungsphase könne noch einige Wochen in Anspruch nehmen.

Bei Bekanntgabe der Schließung vor zwei Monaten lebten noch 31 Bewohner im Pflegeheim. Die Entscheidung gegen die Fortführung des Pflegeheims sei allen bei Asklepios schwer gefallen. Sie sei letztlich aber richtig gewesen.