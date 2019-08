Der neue Kommandeur der Schützengilde, Thomas Wiesemann, ist am Samstagabend zum Major befördert worden. Thomas Schöning (ehemaliger Kommandeur, links) und Alfred Micus legen Wiesemann die Schulterklappen, die Bauchschärpe und die Bataillonsrosette an. Foto: Angelina Zander

Von Angelina Zander und Michael Robrecht

Höxter (WB). Generationswechsel bei der Schützengilde Höxter: Thomas Wiesemann (39) ist neuer Kommandeur der Gilde. Er wurde während der Generalversammlung am Freitagabend in der Stadthalle einstimmig gewählt und bei der Bataillonsübergabe am Samstag auf dem Wall in sein Amt eingeführt.

Sein Vorgänger Thomas Schöning (3. Kompanie) gratulierte Wiesemann (4. Kompanie), dessen Bruder Frank Wiesemann amtierender Schützenkönig ist, zur neuen Funktion. Schöning war acht Jahre Kommandeur.

Sommerfest und Bataillonsübergabe Schützengilde Höxter Fotostrecke

Foto: Angelina Zander

Für seinen Abschied bei der Bataillonsübergabe hatte er sich das Steigerlied gewünscht – weil er mit 20 Jahren Bergbau studieren wollte, erzählt er. »Das machte hier nämlich keiner«, sagte er mit einem verschmitzten Lächeln. Das Lied spielte der Tambourcorps Stahle. Die Musiker spielten gemeinsam mit dem Spielmannszug Höxter-Lüchtringen den Großen Zapfenstreich.

Doch bevor es soweit war, wurden Thomas Wiesemann zunächst die Schulterklappen, die Bauchschärpe in den Farben der Kompanien und seine Bataillonsrosette angelegt. Hunderte Schützen und viele Gäste nahmen am Samstagabend an der Bataillonsübergabe auf dem Wall und am anschließenden Sommerfest in der Stadthalle teil.

Vorstandswahlen

Bei der Generalversammlung am Freitag wurde nicht nur ein neuer Kommandeur gewählt. Auch die Vorstandsposten wurden teilweise neu besetzt. Während Frank Zimmermann (1. Kompanie) Hauptmann beim Stabe und Vizekommandeur bleibt, ist Christoph Teget­hoff (2. Kompanie) ab sofort neuer Festleiter 1. Neuer Festleiter 2 ist Mathias Micus (2. Kompanie), Festleiter 3 bleibt Sascha Stankowski (1. Kompanie). Neu im Amt des Pressewartes ist Thorsten Stein (3. Kompanie) und als Adjutant wird Philipp Bald (1. Kompanie) weiter im Vorstand arbeiten.

Generalversammlung der Schützengilde Höxter Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Mehr als 200 Schützen wählten in der Stadthalle außerdem die vier Hauptleute wieder: Reinhold Fahle (1. Kompanie), Alfred Micus (2. Kompanie), Frank Lohmann (3. Kompanie) und Stefan Schrader (4. Kompanie). Dietmar Beineke leitete die Kommandeurswahl. Eine Schweigeminute wurde für den plötzlich verstorbenen ehemaligen Kommandeur Claus-Werner Ahaus eingelegt. Zum Bataillonsappell trugen alle Schützen eine schwarze Schleife. Die Schützengilde hat zurzeit 1126 Mitglieder.

Jubiläum im kommenden Jahr

Die Generalversammlung wurde auch genutzt, um den Jubiläums-Schützen-Jahreskalender für 2020 vorzustellen. 425 Jahre alt wird die Schützengilde dann, und das soll das gesamte Jahr über gefeiert werden. »Neun Arbeitskreise planen zurzeit das Festjahr. Es sind sehr attraktive Veranstaltungen dabei, die immer auch die Bevölkerung mit einbeziehen sollen«, berichtete Thomas Wiesemann.

Das Jubiläumsjahr wird im Januar mit einer Bataillonswanderung am 25. Januar eröffnet. Am 27. Februar sind ein Vortrag über Höxter im Mittelalter und die Schützentradition sowie im März und April unter anderem eine Ausstellung in den Schaufenstern der Innenstadtgeschäfte geplant.

Dominik Grothe stellte erstmals das konkrete Programm für das große Feldlager der Schützen am 16. und 17. Mai auf dem Wall vor. Ein Zirkuszelt werde dazu aufgebaut. Die Anfänge der Schützen als Verteidiger der Stadt Höxter sollen mit Mittelaltergruppen und Historiendarstellungen samt nachgebautem Stadttor und historischen Kampfhandlungen lebendig gemacht werden.

Schützen wollen Rekord aufstellen

Thomas Hackler stellte das »Schützen-Domino«-Projekt vor. 1000 Schützen sollen auf einer Wiese eine einzigartige Choreografie für das Guinness-Buch der Rekorde aufstellen. Dazu reist eine Jury aus London an. Am Wochenende 3. bis 6. Juli wird das Jubiläumsschützenfest gefeiert. Im Schlosspark von Corvey findet am Freitag, 4. Juli, ein Großer Zapfenstreich mit Festrede statt. Thomas Wiesemann sagte, dass bekannte Persönlichkeiten als Festredner angefragt worden seien, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aber aus terminlichen Gründen absagen musste.

Am Samstag, 10. Oktober, wird der erste »Ball der Schützengilde« in der Stadthalle gefeiert. Die Gala soll einer der Höhepunkte des Jahres werden. Schützenkönig Frank Wiesemann stellte als weiteres Vorhaben das erstmalig ausgelobte »Vergleichsschießen der Kompanien« im Februar 2020 vor.