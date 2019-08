Auf Höhe Nachtigall in der Nähe des Weserradweges auf Lüchtringer Seite ist ein Flugzeug am Sonntag notgelandet. Beide Insassen sind unverletzt geblieben. Foto: Feuerwehr Höxter

Höxter/Lüchtringen (WB/rob). Ein Flugzeug am Radweg hat am Sonntag für erstaunte Blicke von Spaziergängern und Radfahrern gesorgt. Das Kleinflugzeug war um 14.18 Uhr in der Feldmark am Radweg zwischen Lüchtringen und Holzminden auf Höhe Nachtigall notgelandet.