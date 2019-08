Die Stadt Höxter als Verpächter und Rajinder Kumar als Betreiber des R1 hätten alle Hebel in Gang gesetzt, die zu einer kaum spürbaren Unterbrechung beitragen konnten. Den Verkaufswagen mit ausreichend Platz und Ausstattung haben die Verantwortlichen in Berlin gefunden, dort abgeholt und in Nähe des Boule-Platzes aufgestellt. Angeschlossen an die kurzfristig zur Verfügung gestellten Versorgungsleitungen soll er den Bedarf bis auf Weiteres abdecken – in dieser Saison laut Betreiber Kumar bis einschließlich Oktober.

Das R1 war in der Nacht zum 4. August den Flammen zum Opfer gefallen – ausgelöst von einem technischen Defekt. Der Schaden wurde von der Polizei auf 80.000 Euro beziffert.