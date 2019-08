Der Abschied von Dieter Maletz aus Höxter wird in dieser Woche unter anderem Thema bei einer Sitzung des Presbyteriums mit dem Superintendenten Volker Neuhoff sein. Im Vorfeld wollte sich der Evangelische Kirchenkreis Paderborn zu der Personalie allerdings noch nicht äußern. Am Montag ließ Neuhoff auf Anfrage über die Presseabteilung lediglich ausrichten: »Wir können Dieter Maletz’ Abschied weder bestätigen noch dementieren. Er befindet sich derzeit im Urlaub.«

Großes Bedauern

Für großes Bedauern hat der Abschied jedoch bei einer Weggefährtin in der Evangelischen Weser-Nethe-Kirchengemeinde Höxter gesorgt. »Ich bedauere seine Entscheidung sehr. Wir sind ein gutes Team gewesen, das hat sich besonders in der Zusammenarbeit innerhalb der neuen Kirchengemeinde seit 2014 gezeigt«, sagte am Montag Astrid Neumann, Pfarrerin im Bezirk Beverungen. An Dieter Maletz schätze sie vor allem »seine ruhige und besonnene Art. Und wenn er etwas sagt, dann hat das Hand und Fuß – das gibt es in der heutigen Zeit leider immer weniger.« Sie habe die Nachricht von Maletz’ Abschied selbst sehr überrascht.

Erfahrener Kollege fehlt

In Höxter ist Tim Wendorff erst im Februar 2019 als neuer Gemeindepfarrer und Nachfolger von Björn Corzilius vorgestellt worden – ihm fehlt nun ein wichtiger und erfahrener Partner in der Kreisstadt. Wendorff wollte sich am Montag auf Anfrage noch nicht zur neuen Situation äußern, einen Einblick gab jedoch Astrid Neumann: »Pfarrerin Christiane Zina, die bislang hauptsächlich für die Bezirke Amelunxen und Bruchhausen zuständig war, wird sich in Zukunft wohl mehr um Höxter kümmern müssen – bis klar wird, wie es weiter geht.«

Christiane Zina soll einspringen

Neumann hofft auf eine zeitnahe Lösung für den Bezirk Höxter, einen Nachfolger für Dieter Maletz müsse es in jedem Fall geben. »Wir brauchen einen Ersatz. In schwierigen Zeiten müssen alle noch ein wenig enger zusammenrücken. Es ist sehr wichtig, dass wir die Herausforderung in der Zukunft gemeinsam angehen und alle an einem Strang ziehen«, sagte sie. In der kommenden Woche gebe es ein Team-Treffen im Kloster Herstelle. Dieses Treffen solle auch dafür genutzt werden, um sich für die Übergangszeit abzustimmen.

Studium in Bethel

Dieter Maletz stammt ursprünglich aus Halle/Westfalen, hat an der kirchlichen Hochschule in Bethel studiert und fand anschließend seinen Weg in die Seelsorge. Zunächst ging er nach Heidelberg, dann für zwei Jahre als Vikar nach Beckum. Eine Stellenanzeige in der Kirchenzeitung führte ihn später von Lippstadt nach Höxter. Seit 2000 hat sich Maletz auch in der Notfallseelsorge engagiert – und in seiner Wahlheimat viele Spuren hinterlassen. Maletz war am Montag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.