Von Harald Iding

Höxter (WB). Wenn die Sonne am Horizont versinkt, dann kommen Josef Sünkeler und die anderen Boule-Spieler in der Gruppe richtig in Fahrt. Entlang des Weserradweges in Höxter finden sie sich jeden Donnerstag am Spielfeld ein, um einfach nur Spaß zu haben – und den heißen Sommer wie die Franzosen zu genießen.

In dem Nachbarland ist die Kugelsportart nämlich besonders stark ausgeprägt. Dort gibt es das Boule-Spiel »Pétanque« als Präzisionssport mit mehr als 500.000 Lizenz-Spielern in zahlreichen Verbänden. Hier in Deutschland stellen sich ebenso Spieler im Wettkampf ihren Mitstreitern. Aber diese Freizeitbeschäftigung eignet sich ebenso vortrefflich zum Entspannen.

»Entschleunigung«

Die Höxteraner Gruppe gehört eher der zweiten Kategorie an. Denn sie suchen an der rund drei mal 15 Meter großen Boule-Bahn ihre »Insel« im Alltag, wo die »Entschleunigung« und nicht der sportliche Sprint im Vordergrund steht. Das Spiel ist schnell erklärt: In der Regel versuchen zwei Mannschaften, eine bestimmte Anzahl von Kugeln so nahe wie möglich an eine vorher ausgeworfene kleine Kugel (auch Zielkugel genannt) zu bringen. Das »Pétanque« wurde übrigens Anfang des 20. Jahrhunderts in Frankreich erfunden. Und die erste Weltmeisterschaft fand vor genau sechs Jahrzehnten in Belgien statt. Der erste »Petanque-Club« in Deutschland wurde vier Jahre später in Bonn gegründet.

Saison von April bis Oktober

Von April bis Oktober steuert jeden Donnerstag ab 16 Uhr seit genau einem Jahr die Höxteraner Boule-Gruppe um Josef Sünkeler die Bahn an. Die Spieler sind im Alter von 58 bis 67 Jahren. Im Gepäck haben sie gute Laune und passenden Proviant für die Stunden in der Gemeinschaft. Hier zählt das »Wir-Gefühl« mehr als das Lächeln der Sieger. Denn so schnell man sich vielleicht auf den ersten Platz »geworfen« hat, desto ernüchternd kann der Wurf des nächsten Spielers sein – der einen mit seiner Kugel aus der Nähe der farbigen Zielkugel »kickt«. Sieg und Niederlage liegen hier oft nur einige Zentimeter voneinander entfernt.

Projekt der »Bürgerstiftung«

»Aber was soll’s? Wir spielen einfach die nächste Runde und haben unsere Freude«, betonen Ingrid Klohs und Heike Pagendarm. Wer den Bogen raus hat und Nerven behält, gewinnt meist. Es kommt auch vor, dass man vom Spielrand aus die kleine Kugel hinter einer großen Spielkugel nicht sieht. »Dann ist es wie im Leben – wer nicht wagt, der nicht gewinnt«, sind sich die Herren der Schöpfung schnell einig und prosten sich nach einer erfolgreichen Runde augenzwinkernd zu.

Übrigens: Den schönen Platz in Höxter am Weserradweg nahe des »R1« hat die Bürgerstiftung Höxter vor Jahren mit Sponsoren realisiert. Er wird auch von anderen Gruppen genutzt. Und in Dörfern wie Brenkhausen und Lütmarsen kann man ebenso eine lockere Kugel schieben – und Spaß haben.