Seit 1936 sind die Wehrmachts-Pioniere auf dem Appellplatz in Höxters Kaserne zu Vereidigungen und zu Bataillonsappellen angetreten. 1939 sind die Höxteraner in Polen dabei. Foto: WB-Archiv

Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Vor genau 80 Jahren, am 1. September 1939, hat Deutschland Polen überfallen und damit den Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Kein Ereignis hat die europäische, deutsche und lokale Geschichte so nachhaltig beeinflusst. Tausende Männer aus dem Kreis Höxter mussten zur Armee, viele kamen ums Leben.

Es war ein Freitag, jener 1.9.1939. An diesem sonnigen Spätsommertag herrschte bei den Schülern im Kreis Höxter gute Stimmung – aber nur, weil sie wegen des Kriegsbeginns frei bekamen. In Höxter löste der Waffengang vor allem Bedrückung aus, schilderten Zeitzeugen. In der KWG-Chronik wird berichtet, dass zunächst zu Kriegsbeginn sieben Lehrer, darunter der Direktor, zur Wehrmacht eingezogen worden seien. Einige Abiturienten wurden später einberufen oder meldeten sich freiwillig. Das erste Opfer des Zweiten Weltkrieges hatte Höxter bereits einige Tage nach Kriegsbeginn zu beklagen: »Den Heldentod für Führer und Vaterland starb am 10. September unser lieber, unvergesslicher, einziger Sohn und Bruder Walter Reineke an der Ostfront im Alter von 20 Jahren«, war in einer Todesanzeige in Höxters Lokalzeitung zu lesen. Viele hundert weitere Gefallene aus dem Kreis sollten dem jungen Mann bis 1945 noch folgen.

1939 war anders als 1914

1939 war – anders als 1914 beim Ausbruch des 1. Weltkrieges – keine Begeisterung zu spüren. »Es herrschte ruhige Gelassenheit«, schreibt Autor Ernst Würzburger in »Höxter: verdrängte Geschichte« und »Garnisonstadt Höxter«.

Höxters Pioniere hatten die General-Weber-Kaserne größtenteils verlassen und waren seit Ende August 1939 im Herbstmanöver in Niederschlesien. Sie standen in Bereitstellungsräumen an der Grenze. »Die Truppe mit vielen Männern auch aus dem Weserbergland erhielt statt Übungsmunition scharfe Patronen, und abends am 31. August erreichte das Pionierbataillon 57 aus Höxter der Befehl: Angriff auf Polen 5.45 Uhr!«, schreibt Henner Schmude in seinem Buch »Militärgeschichte des Paderborner Landes«. Das Bataillon stieß mit der Division zur Weichsel vor. Schon am 19. September war der Blitzkrieg für die Höxteraner beendet.

Felsenkeller als Truppenunterkunft

Ernst Würzburger berichtet, dass der Felsenkeller 1939 zu einer Truppenunterkunft umfunktioniert worden war. Einen Tag später veröffentlichte der Landrat eine Bekanntmachung mit Waren, die in öffentliche Bewirtschaftung genommen wurden. Die Bürger mussten Verdunkelungsmaßnahmen zur Luftverteidigung üben: 25 Verdunkelungssünder sind im Herbst 1939 gezählt worden. Eine Sirene auf dem Rathaus, Melder mit Fanfaren und die Brandglocke der Kilianikirche weckten Höxters 8000 Bürger bei Fliegeralarm.