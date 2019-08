Auf originelle Pokale in Gestalt dekorativer Fürstenberger Trichtervasen können sich die Gewinner des Porzellan-Malwettbewerbs freuen. Museumspädagoge Lars Trentmann (von links) freut sich ebenso wie die Unterstützer des Nacht-Events, Ralf Schwager und Wolfgang Hermann, auf die mehr als 100 von Kindern und Jugendlichen gestalteten Teller. Foto: Sabine Robrecht

Von Sabine Robrecht

Fürstenberg (WB). Mode, Tanz, Live-Musik, Streetfood-Köstlichkeiten, Kunst und natürlich Porzellan: Aus diesen Zutaten kreiert das Team des Museums Schloss Fürstenberg zum zweiten Mal ein reizvolles nächtliches Event. Am Samstag, 7. September, öffnen sich um 18 Uhr die Schloss-Tore zum »Fürstenberg Nachtglanz«.

Die Verwandlung des Schlosses zur Partylocation hat bei der Premiere im vergangenen Jahr überraschend viel Publikum mobilisiert. Grund genug für Museumspädagoge Lars Trentmann, an den Erfolg anzuknüpfen und das reizvolle Event-Format zu etablieren. Größer, bunter und vielfältiger soll der »Nachtglanz« in seiner zweiten Auflage werden. »Wir werden erstmals auch den Schlosshof bespielen«, kündigt der Museumspädagoge an. Er freut sich auf Live-Musik mit der Formation »Nadja’s Kitchen« (»Eine Top-Band!«). DJ Breeze legt ebenfalls auf. Die Schlossfassade wird stimmungsvoll beleuchtet sein.

Die Sonderausstellung »Tafelkultur heute« weckt Lust auf Tischkultur. Verschiedene Formen und Dekore sind kombiniert und bilden in ihrem Zusammenspiel ein geradezu illustres Ensemble. Foto: Sabine Robrecht Die Sonderausstellung »Tafelkultur heute« weckt Lust auf Tischkultur. Verschiedene Formen und Dekore sind kombiniert und bilden in ihrem Zusammenspiel ein geradezu illustres Ensemble. Foto: Sabine Robrecht

Zu den Höhepunkten der Nacht gehört die Wahl der Siegerinnen und Sieger des großen Porzellan-Malwettbewerbs um 20 Uhr. Mehr als 100 Teller – gestaltet von Kindern und Jugendlichen vom Grundschulalter bis zur gymnasialen Oberstufe – sind bereits eingegangen. Sie warten darauf, in der Museumsnacht ausgestellt zu werden. Das Publikum wählt die Sieger aus. Die Abgabefrist endet übrigens am Sonntag, 1. September. Kurzentschlossene können also an diesem Wochenende noch ins Porzellan-Museum gehen und für den Wettbewerb einen Teller gestalten.

Wolfgang Hermann, Geschäftsführer der Autohäuser Hermann mit Stammsitz in Northeim und Filialen unter anderem in Höxter, ist von der »kleinen, feinen Porzellanmanufaktur« und dem Museum im Schloss hellauf begeistert. »Ein Museum kann keine Gewinne erzielen. Deshalb muss die Gemeinschaft helfen, es zu erhalten«, ist der Unternehmer überzeugt.

E-Mobile für die Landesgartenschau

Aus diesem Gemeinsinn heraus bereichert er das Programm des »Nachtglanzes« mit einem aktuellen Thema – der Elektromobilität. Zwei bis drei E-Mobile des Autohauses sind vor Ort. Zehn Elektrofahrzeuge stellt Wolfgang Hermann für die Landesgartenschau 2022 in Bad Gandersheim zur Verfügung. Die Bürgermeisterin hatte darum gebeten. »Eine Anfrage aus Höxter für 2023 würde ich auch positiv beantworten«, signalisierte er.

Getanzte Modenschau

Das Gemeinwohl liegt auch dem Holzmindener Geschäftsmann Ralf Schwager (Erlebniskaufhaus Schwager) am Herzen. Er findet, dass Mode und Porzellan gut zusammenpassen und wartet am 7. September mit einer getanzten Modenschau auf. Zwei Damen und ein junger Mann – alle drei Profis – tanzen sich vom Obergeschoss aus durch das Schloss. Eine Moderatorin begleitet den hochkarätigen Dancing-Act. »Wir betreten mit dieser getanzten Modenschau Neuland«, sagt Ralf Schwager, der mit seiner gesamten, 250 Mitarbeiter starken Mannschaft am Tag nach dem Museumsevent zum Betriebsausflug nach Potsdam aufbricht.

Ausstellung im Landtag

Lars Trentmann hat nach der Nacht auch kaum Zeit zum Verschnaufen. Er beteiligt sich mit einem museumspädagogischen Programm an der Ausstellung »Niedersachsen und das Bauhaus« im Landtag in Hannover. Sie wird am 9. September eröffnet. Fürstenberg ist mit seinem zeitlosen Porzellan des Bauhaus-Schülers Wilhelm Wagenfeld vertreten.