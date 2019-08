Höxter, Schloss Corvey, Detmold, Optische Telegrafie in Entrup, Museumsstadt Nieheim: In der WDR-reihe »Wunderschön«, die immer hohe Einschaltquoten hat, besucht TV-Star Marco Schreyl den Kreis Höxter. Foto: WDR

Sechs Tage, vier Bundesländer und ein großer Sommerspaß mit dem Fahrrad: In diesem Jahr heißt es für Marco Schreyl: ab durch die Mitte Deutschlands – zusammen mit der Fahrradexpertin und Bloggerin Juliane Schuhmacher. Höxter, Schloss Corvey, Detmold, Optische Telegrafie in Entrup, Museumsstadt Nieheim, Teutoburger Wald, Externsteine und das Hermannsdenkmal sind Stationen. In Nieheim werden die Museen (Sachmuseum, Käsemuseum) besucht. In Höxter ist das Welterbe Corvey das Ziel von Marco Schreyl, den viele als DSDS-Moderator und aus TV-Shows kennen..