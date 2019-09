ZDF-»Heute Journal«-Moderatorin Marietta Slomka (50), eine der bekanntesten deutschen Nachrichtenfrauen, hat nach der Trauung im Rathaus in Nieheim auf Gut Holzhausen am vergangenen Wochenende Hochzeit gefeiert.

Von Michael Robrecht

Nieheim/Holzhausen (WB). Der Termin war streng geheim! Die prominente »Heute Journal«-Moderatorin Marietta Slomka hat am Freitagabend im Rathaus in Nieheim geheiratet. Die 50-jährige Front-Frau der ZDF-Nachrichtensendung sagte zum zweiten Mal in ihrem Leben »Ja«. Slomka und der neue Ehemann an ihrer Seite, ein Berliner Architekt, feierten ganz privat und nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit mit Familien, bekannten ZDF-Kollegen und Freunden auf Gut Holzhausen im ansprechend dekorierten »Rinderstall«. Übernachtet hat das Paar im Schloss. Trauung und Feier wurden von einem Sicherheitsdienst streng abgeschirmt. Schlossherr Johann Friedrich Freiherr von der Borch hatte den Landsitz bei Nieheim, vielen überregional als »Kulturgut« bekannt, der Journalistin gerne zur Verfügung gestellt, wie er dem WESTFALEN-BLATT auf Anfrage sagte.

In Schloss Holzhausen hat Marietta Slomka gefeiert und übernachtet. Foto: WB

Slomka und ihr Mann, der einst als Architekt das Bad Driburger Hotel Gräflicher Park mit anderen neu gestaltet hatte, lernten sich über Familie von der Borch in Holzhausen vor gut sieben Jahren auf einem Geburtstag des Schlosseigentümers kennen – und lieben. Marietta Slomka hatte sich 2013 von ihrem ersten Gatten, dem RTL-Journalisten Christof Lang (58) nach achtjähriger Ehe getrennt. Kinder hatten sie keine. Bisher gab es keine Berichte, Fotos oder öffentliche Auftritte mit dem neuen Partner, was Boulevardmagazine seit Jahren zu spekulativen Berichten über das Privatleben der »kühlen Blonden« veranlasste.

Gut Holzhausen war am Freitag für die Hochzeit geschmackvoll illuminiert worden. Fackeln zierten den Weg über die Brücke zum Herrenhaus. Der »Stall« wurde am Samstag Hochzeitskulisse. Genau in diese Abgeschiedenheit eines verwunschenen Landgutes – das 200 Jahre alte Herrenhaus aus der Napoleon-Zeit mit den Ochsenaugen auf dem Dach beeindruckt mit seinem französischen Stil – hatten sich die sonst so souverän und nüchtern wirkende gebürtige Kölnerin und ihr Berliner Architekt verguckt. »Hier wollen wir feiern«, war sich das Paar einig. Johann Friedrich von der Borch, gelernter Redakteurskollege, half Freitag und Samstag bei den Feierlichkeiten selbst mit.

Feier mit ZDF-Kollegen

In Nieheim, wo zeitgleich die »Holztage« veranstaltet wurden, sagte Slomka im 400 Jahre alten Weserrenaissance-Rathaus am Freitagabend nahezu unbemerkt »Ja«. Das sorgte nur beim Rathaus-Team um Bürgermeister Rainer Vidal für etwas Arbeit. Die Hochzeitsgesellschaft kam und fuhr in der Dämmerung unspektakulär aus dem 3000-Ort wieder ins fünf Kilometer entfernte Holzhausen. Die Eröffnungsfeier der »Holztage« mit 350 Gästen lief da noch in der nahen Grundschule. Gut Holzhausen und sein Flair an warmen Tagen – die Besucher des Stimmenfestivals »Voices« oder von Konzerten schwärmen oft noch Jahre von der Örtlichkeit. Die Gäste am Freitagabend und am Samstagnachmittag sicher auch.

Im Rathaus von Nieheim hat Marietta Slomka »Ja« gesagt. Foto: Michael Robrecht

Marietta Slomka und Claus Kleber (er soll in Holzhausen dabei gewesen sein) sind die Gesichter des »Heute Journals«. Seit 18 Jahren moderiert Slomka die Sendung. Vier Millionen Menschen schauen der gebürtigen Kölnerin oft ab 21.45 Uhr zu, wenn sie die politische Weltlage erklärt oder eines ihrer kritischen Interviews mit den bekannten Köpfen führt.

Übrigens: Auf Facebook oder Instagram gibt es keine Hochzeitsfotos. Slomka ist dort nur inkognito unterwegs: Sie wolle kein prominentes Forum für jene bieten, die soziale Medien für Hasssprüche und Propaganda nutzten.