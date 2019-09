In knapp 14 Monaten ist ein Glasfasernetz mit einer Gesamtlänge von kreisweit rund 500 Kilometern entstanden. Das entspricht einer Streckenlänge von Warburg nach Würzburg und zurück. Damit sind Breitbandanschlüsse jetzt auch in bisher unterversorgten dörflichen Lagen verfügbar. »Ich freue mich, dass der Zeitplan für den Ausbau eingehalten wurde. Schnelles Internet ist für die Lebensqualität im ländlichen Raum unabdingbar«, betonte Landrat Friedhelm Spieker.

Er dankte der Europäischen Union, dem Bund und dem Land, die den Ausbau des Glasfasernetzes im Kreis Höxter durch Fördermittel in Millionenhöhe ermöglicht haben. Mit den Eigenmitteln der Kommunen wurden insgesamt 15 Millionen Euro in den kreisweiten Breitbandausbau in Ortschaften und Gewerbegebieten investiert.

»Das ist eine gigantische Investition in die Zukunftsfähigkeit unseres Kreises«, so Spieker. Neben rund 200 Kilometern vorhandener Glasfaserinfrastrukturen von Gas- und Elektrizitätsversorgern wurden zusätzlich rund 300 Kilometer neue Glasfasertrassen mit verschiedenen Verlegemethoden kreisweit in den Boden gebracht. »Dank der guten Zusammenarbeit mit Kommunen und Genehmigungsbehörden konnten wir den ambitionierten Zeitplan einhalten«, resümiert Sewikom-Geschäftsführer Wilke.

In den kommenden Wochen sind noch einige Restarbeiten am neuen Netz durchzuführen. Zum einen werden noch zusätzliche Reserveleitungen verlegt, um bei einer möglichen Beschädigung den Betrieb des Netzes durch eine Leitungsumschaltung sicherzustellen. Zum anderen werden noch einige Multifunktionsgehäuse technisch aufgerüstet.

Schritte zum schnellen Internet

Wer bereits Sewikom-Kunde ist, erhält ein Informationsschreiben zu den neuen Tarifen und notwendigen Schritten zur Vertragsumstellung. Nachdem die Sewikom-Kunden einen neuen Vertrag mit dem neuen Tarif abgeschlossen haben, würden sie im September auf das leistungsstärkere Breitbandnetz aufgeschaltet.

Wer erstmals von Sewikom an das Breitbandnetz angeschlossen werden möchte, muss zuerst eine Bestellung für einen neuen Anschluss einreichen. Formulare hierfür können auf der Internetseite von Sewikom heruntergeladen werden.

Sobald die Bestellung bei der Sewikom eingegangen ist, wird die Portierung angestoßen. Damit beginnt die Umstellung des Internetanschlusses vom vorherigen Telekommunikationsdienstleister zur sewikom.

Wer sich für den Wechsel zur Sewikom entschieden hat, sollte auf keinen Fall selbst bei seinem bisherigen Anbieter kündigen. Das übernimmt die Sewikom. »Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es am sichersten ist, wenn wir die vollständige Kundenportierung von der Kündigung bis zum neuen Anschluss übernehmen«, erklärt Kai-Timo Wilke.

Mehr Informationen: www.sewikom.de