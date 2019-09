Einen Meter Wasser unterm Kiel brauchen die schon extrem flach gebauten Fahrgastschiffe wie die »Höxter«. Aber schnell hatte der Fluss die kritische Marke Ende August unterschritten. Am Montag wurden am Pegel Höxter nur noch 74 Zentimeter gemessen. Am Freitag waren es noch 1,18 Meter. Die Ufersteine sind schon wieder überall, wie im Rekordtrockensommer 2018, sichtbar. Eine Sprecherin der Reederei »Flotte Weser« in Hameln sagte am Montag gegenüber dem WESTFALEN-BLATT, dass der extrem niedrige Wasserstand für die Schifffahrt eine Zwangspause bedeute. Sie erklärte auch, dass man den Pegel ständig im Blick habe und hoffe, die Saison bei einem höheren Wasserstand bis in den frühen Herbst fortführen zu können. Es ist für das Unternehmen das erste Mal in dieser Saison, dass die Schiffe im Hafen bleiben. 2018 war die Schifffahrt wegen Niedrigwasser schon im frühen Sommer eingestellt worden, was finanzielle Verluste für die Reederei bedeutete.

Der Edersee in Nordhessen, einer der größten deutschen Stauseen, schränkt die Wasserabgabe in die Weser weiter ein. Man werde den Abfluss aus dem Stausee auf die Mindestabgabe reduzieren, kündigte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Hann. Münden an. Der Füllstand des Edersees, der seit Jahrzehnten den Weserpegel regelt, liege aktuell bei knapp 20 Prozent des Gesamtvolumens. Bereits im Laufe des Freitages war die Wasserabgabe auf sechs Kubikmeter pro Sekunde reduziert worden. Das entspricht nur einem Fünftel der zuletzt üblichen Menge. Im Frühjahr war der riesige Edersee noch voll gefüllt.