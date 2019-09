Höxter/Albaxen/Bödexen (WB). Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Waldstrecke zwischen Albaxen und Bödexen sind am Morgen drei Menschen schwer verletzt worden.

Auf der L946 waren um 7.45 Uhr ein Klein-Pkw und ein Gespann mit einem Kleinbagger auf dem Anhänger frontal ineinander gefahren. Zwei Insassen des kleinen Wagens wurden laut Polizei schwerstverletzt. Zwei Rettungshubschrauber mussten am Waldrand landen, um die in Rettungswgaen herangefahrenen Verletzten in Unfallkliniken zu fliegen. Die Verletzten kämpfen um ihr Leben. Eine dritte Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Bei den Verletzten handelt es sich um eine Frau und zwei Männer.

Unfall mit drei Schwerverletzten zwischen Albaxen und Bödexen Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Die Feuerwehren Höxter und umliegende Ortschaften wurden mit Sirenenalarm zum Unfallort gerufen. Mehr als 50 oder mehr Feuerwehrleute rückten an. Der Einsatz läuft noch. Die Rettungskräfte hatten Müh, die eingeklemmten Verletzten aus dem kleinen roten Auto frei zu schneiden und zu befreien. Das Dachdes Kleinwagens wurde abgetrennt.

In einem Kurvenbereich muss der kleine Pkw nach ersten Erkenntnissen gegen das Transportgespann mit dem Bagger geraten sein. Die L 946 ist seit zwei Stunden voll gesperrt, und wird es zur Unfallaufnahme auch bleiben.