Höxter (WB). Den digitalen Wandel in der Region wollen der Kreis Höxter und die zehn kreisangehörigen Städte gemeinsam gestalten. In enger Kooperation werden sie eine Digitalisierungsstrategie für die kommenden Jahre erarbeiten. Das wissenschaftlich begleitete Vorgehen wird in den nächsten vier Wochen in den politischen Gremien vorgestellt.