Von Sylvia Rasche

Kreis Höxter (WB). Die Geldautomaten der Sparkasse Höxter und der VerbundVolksbank OWL sind in den Ortschaften Dalhausen, Dringenberg und Ottbergen ab November unter einem Dach vereint. Damit, so betonen beide Institute, solle die Bargeldversorgung auf dem Land sicher gestellt werden.

»Das Betreiben von SB-Filialen an ländlichen Standorten wird für Banken und Sparkassen immer schwieriger. Die Nutzung der Geräte nimmt ab, gleichzeitig steigen aber die Kosten«, erklärt Rudolf Jäger, Mitglied der Geschäftsleitung der VerbundVolksbank OWL.

Gemeinsam aktiv: Norbert Meyer, Regionalleiter der Volksbank Höxter, Jens Härtel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Höxter, Rudolf Jäger, Mitglied der Geschäftsleitung der VerbundVolksbank OWL, und Achim Frohss, Vorstandsmitglied der Sparkasse Höxter.

»Durch den gemeinsamen Betrieb eines Geldautomaten erreichen wir eine deutlich höhere Nutzung bei gleichzeitiger Kostenteilung. Dadurch können wir die Bargeldversorgung in der Region auch für die nächsten Jahre sicherstellen«, ergänzt Jens Härtel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Höxter.

Die Sparkasse hat bereits Erfahrung in der Zusammenarbeit. Im Warburger Ortsteil Ossendorf und in der Bad Driburger Südstadt betreibt sie seit 2017 gemeinsam mit der Vereinigten Volksbank zwei Geldautomaten – und hat nach eigenen Angaben gute Erfahrungen damit gemacht.

»Technisch ist das kein Problem. Außerdem bleiben wir so auch an Standorten mit geringer Frequenz vor Ort für die Kunden vertreten«, betont Franz-Gerd Brökel, Vorstandssprecher der Sparkasse, im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Dabei können Kunden an den gemeinsamen Automaten allerdings lediglich Geld abheben. Überweisungen sind dort nicht möglich. »Die erledigen die Kunden inzwischen in immer höherer Zahl online. Dazu bieten wir verschiedene Möglichkeiten an. Die Zahl der Überweisungen am Automaten geht Jahr für Jahr zurück«, berichtet Brökel.

Neue gemeinsame SB-Filialen Ab Anfang November bekommen Kunden der Sparkasse Höxter und der VerbundVolksbank OWL in den Ortschaften Dringenberg, Dalhausen und Ottbergen ihr Geld in diesen SB-Filialen: Dalhausen: Hellweg 1 (bisheriger Standort der Volksbank Höxter) Dringenberg: Burgstraße 17-19 (bisheriger Standort der Volksbank Höxter) Ottbergen: Höxtersche Straße 14 (bisheriger Standort der Sparkasse Höxter)

In einem offenen Brief an die Sparkasse und die Volksbank Höxter hatte der unabhängige Höxteraner Bürgermeisterkandidat Daniel Razat Ende vergangener Woche angeregt, in den Ortschaften der Stadt Höxter gemeinsam betriebene Geldautomaten beider Institute zur Verfügung zu stellen. »In den letzten zehn Jahren hat sich die Infrastruktur der Stadt Höxter und ihrer Ortschaften gewandelt. Wo früher manche Ortschaften noch über zwei Volksbank- und Sparkassenfilialen verfügt haben, gibt es heute zum Teil nur noch eine Möglichkeit des Geldabhebens«, schreibt Razat in seinem Brief. So seien die Bürger gezwungen, entweder eine weiter entfernte Filiale ihrer Bank/Sparkasse aufzusuchen oder am Fremdautomaten eine Gebühr in Kauf zu nehmen.

Für die Geldinstitute ist das allerdings derzeit kein Thema. Die Zusammenarbeit beschränke sich aktuell auf die beiden bestehenden und die drei neuen gemeinsamen Geldautomaten, hieß es.

Die Sparkasse Höxter unterhält im Kreisgebiet 14 Filialen, zusätzlich neun SB-Filialen, von denen fünf in Kooperation mit den beiden Volksbanken betrieben werden.

Die VerbundVolksbank OWL verfügt im Kreis Höxter ebenfalls über 14 Filialen und zudem 13 SB-Filialen, drei davon künftig in Kooperation mit der Sparkasse.

Die Vereinigte Volksbank ist an elf Standorten mit einer eigenen Filiale vertreten, dazu gibt es acht SB-Filialen, davon zwei in Zusammenarbeit mit der Sparkasse.