Organisieren zum ersten Mal gemeinsam ein Oktoberfest in Brenkhausen: Philipp Krekeler (2. Vorsitzender der Blaskapelle Brenkhausen), Jörg Frewert (Vorsitzender des Heimatschützenvereins Brenkhausen), Annika Tenkhoff (Schriftführerin der Blaskapelle), Marc Gonnermann (Vorsitzender der Blaskapelle) und Edgar Müller (Vorsitzender des Kulturvereins).

Höxter-Brenkhausen (WB). Während in München die Zelte noch aufgebaut werden, geht es in Brenkhausen schon los. Am Samstag, 14. September, öffnet das Dorfgemeinschaftshaus und lädt zur bayerischen Gaudi ein.