Von Dennis Pape

Höxter (WB). Ein mystischer Abend rund um das Thema Feuerwerk soll die Besucher an diesem Samstag am Schloss Corvey verzaubern. Am Freitag sind bereits viele Vorbereitungen getroffen worden. Besonders an der Feuerwerks-Show ist mehrere Wochen gearbeitet worden. »Alles muss auf die Sekunde genau passen«, sagt Showdesigner Thomas Schmidt.