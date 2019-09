Von Dennis Pape

Höxter (WB). Atemberaubende Himmelsspektakel, sinnliche Pferdeshows, mutige Feuerkünstler und eine Welterbestätte, die in ein mystisches Lichtermeer getaucht ist – Gäste aus nah und fern haben am Samstag in Corvey ein besonderes Spektakel erlebt. 1500 Besucher hat der Veranstalter »PZ Konzerte« beim ersten internationalen Feuerwerkswettbewerb im Weserbergland gezählt.