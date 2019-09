Holzminden (WB). Die 21. Modellbauausstellung zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe ist am Samstag, 14. September, von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 15. September, von 9 bis 16 Uhr geplant. Sie findet erneut beim Panzerpionierbataillon 1 in der »Pionierkaserne am Solling« in Holzminden mit Unterstützung des Bundeswehrdienstleistungszentrums Hannover statt.

In diesem Jahr wird die traditionelle Modellbauausstellung zum 14. Mal in Holzminden durchgeführt. Repräsentanten der Bundeswehr, der Stadt Holzminden und der Deutschen Krebshilfe werden die Veranstaltung am Samstag, 14. September, um 10.30 Uhr in der Sporthalle der Kaserne feierlich eröffnen.

472 Modellbaufreunde und Fahrzeugaussteller aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Frankreich und Belgien präsentieren den Besuchern auf etwa 14.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche 38.000 Modelle in allen Maßstäben aus den Themenbereichen Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz, Figurenmalerei, Eisenbahn, Schiffe, Flugzeuge, Hubschrauber, RC-Modellbau, öffentliches Leben und Militärmodellbau.

Star-Wars-Darsteller

Auf dem Kasernengelände zeigen die Freiwillige Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, die Johanniter Unfallhilfe und das Deutsche Rote Kreuz aktuelle Einsatzfahrzeuge sowie historisches Gerät. Zudem werden aktuelle und historische Rad- und Kettenfahrzeuge der Bundeswehr sowie Fahrzeuge der ehemaligen »British Army of the Rhine« und zivile Autos sowie Lastwagen aus den Jahren 1960 bis 1985 zu sehen sein. Insgesamt sind 136 Fahrzeuge im Kasernenbereich ausgestellt. Hervorzuheben sei laut Veranstalter der »Londonbus«, ein Bristol Commercial Vehicle Ltd.LD6B »Lodekka« mit Baujahr Mai 1955, der seinen Dienst in London von 1955 bis 1990 leistete, und die BO 105 vom Kampfhubschrauberregiment 36 Fritzlar, die mit einer Sonderlackierung versehen ist.

Die Ausstellung wird in diesem Jahr mit einem weiteren Highlight aus der entfernten Galaxie unterstützt. Erstmalig mit dabei sind Star-Wars-Darsteller in sehenswerten Kostümen.

An dem Beruf des Soldaten interessierte junge Frauen und Männer haben die Möglichkeit, sich am Informationstruck der Bundeswehr über die vielfältigen Laufbahnen und Verwendungsmöglichkeiten bei den Streitkräften zu informieren.

Bundeswehr stellt sich vor

Das Panzerpionierbataillon 1 und benachbarte Bundeswehrstandorte werden mit zahlreichen Rad- und Kettenfahrzeugen im Freigelände unter dem Motto »Originale im Freigelände – Modelle in den Ausstellungshallen« die Modellbauausstellung unter-stützen sowie sich als Arbeitgeber Bundeswehr vorstellen und keine Fragen offen lassen.

An mehreren Getränke- und Verpflegungsständen der Gemeinsamen Heimgesellschaft Holzminden können die Besucher – wie auch in den vergangenen Jahren – aus dem reichhaltigen Sortiment an Speisen und Getränken wählen. An beiden Tagen werden zwei Mittagsmenüs angeboten. Das Deutsche Rote Kreuz mit seinem Versorgungszug des Landkreises Holzminden ist auch dieses Jahr wieder mit dabei und versorgt alle Gäste und Aussteller mit frischen Waffeln. Der Verkaufserlös fließt ebenfalls in das Spendenaufkommen dieses Jahres ein.

Fünf Sonderpostkarten

Im Gebäude gegenüber des Eingangsbereiches der Sporthalle wird wieder ein Sonderfeldpostamt der Bundeswehr für die Besucher während der gesamten Veranstaltung eingerichtet. Es gibt dort fünf Sonderpostkarten, einen Cachetstempel und einen Tagesstempel.

Initiator und Oberstabsfeldwebel der Reserve Helmut Duntemann, der Standortälteste und Kommandeur des Panzerpionierbataillons 1, Oberstleutnant Gunter Flach, die Modellbauer und alle freiwilligen Helfer sind sich sicher, dass die große Vielfalt an Exponaten, Modellen wie Originalen sowie der gesamte Rahmen begeistern werden. Nicht nur Modellbauenthusiasten sollen auf ihre Kosten kommen. »Damit steht einem interessanten und unterhaltsamen Wochenende nichts im Wege. Überdies wird ein sehr guter Zweck gefördert«, betonen die Verantwortlichen.

Tradition seit 1997

Oberstabsfeldwebel der Reserve Helmut Duntemann veranstaltet seit 1997 die jährliche Modellbauausstellung zu Gunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe. Bei den vergangenen 19 Veranstaltungen konnte Duntemann insgesamt 642.000 Euro sammeln. Für den guten Zweck – »Hilfe leisten, Hoffnung geben, dem Leben zu Liebe« – hofft er auch dieses Mal auf zahlreiche Besucher und Spender.

In diesem Jahr gibt es wieder die kostenlose Sonderbuslinie vom Parkplatz Steinbreite, unter Parkplatz Kaufland und Parkfläche Liebigstadion zur Pionierkaserne am Solling. Somit steht für alle Besucher ein unentgeltlicher Parkplatz zur Verfügung, da in diesem Jahr in der Kaserne keine Parkplätze angeboten werden können. An den Haltestellen werden Schilder »Sonderbus Line Panzerpionierbataillon 1« angebracht sein.

Rucksäcke nicht erlaubt

Aus Sicherheitsgründen und um einen möglichst reibungslosen Einlass zu gewährleisten, bittet das Panzerpionierbataillon 1 alle interessierten Besucher der Veranstaltung auf das Mitführen von größeren Taschen und Rucksäcke zu verzichten, um den Einlass aller Gäste möglichst rasch, unkompliziert und sicher gestalten zu können.