Die Organisatoren und Verantwortlichen um (von links) Dr. Hans-Bernd Krismanek, Hans Hermann Jansen, Matthias Gräßlin und Katrin Novak freuen sich auf die Theaterstücke am 3. Oktober in Corvey und Marienmünster. Foto: Devin Middeke

Von Devin Middeke

Höxter/Marienmünster (WB). Die Theaterwerkstatt Bethel bringt am Donnerstag, 3. Oktober, zwei Inszenierungen auf die Bühne. Die »Volxperformance«-Gruppe wird in der Abteikirche Corvey um 17 Uhr eine Aufführung zum Thema »Zuhause« darbieten. Um 19.30 Uhr folgt eine Vorführung des »Volxtheaters« mit dem Motto »Mauer_Fälle – von Zusammenbrüchen und neuen Hoffnungen« im »Schafstall« an der Abtei Marienmünster.

Die im Mai entstandenen Produktionen sind Teil eines OWL-Projektes der Theaterwerkstatt Bethel aus Bielefeld. Ziel sei es, vor dem Hintergrund des 30. Tages der Deutschen Einheit auf unterhaltsame Weise zum Nachdenken anzuregen. Um diese Projekte so vielseitig wie möglich zu gestalten, setzen die Leiter des »Volxtheaters« und der »Volxperformance« auf eine inklusive Arbeitsweise mit flachen Hierarchien, bei der jeder am Thema Interessierte bestimmte Aspekte mit einbringen kann. »Denn je verschiedener die Menschen, desto größer das Potenzial«, sagt Matthias Gräßlin, Leiter des »Volxtheaters«. Eingebracht wird neben Schauspiel auch Tanz und Musik.

Heimat und Zusammengehörigkeit

In Corvey soll die »Volxperformance« unter der Leitung von Laura Kreutz, Mitja Brinkkötter und Nicole Zielke Akzente auf die Themen »Heimat und Zusammengehörigkeit« setzen und etwa eine Stunde dauern. Nach Angaben der Theaterwerkstatt Bethel auf deren Internetpräsenz werde im Anschluss an die Veranstaltung in Corvey ein Bustransfer zum Theaterstück an der Abtei Marienmünster angeboten.

Politisch motivierte Mauern

Die Inszenierung dort behandelt vor allem den Bau politisch motivierter Mauern, die der Ausgrenzung dienen sollen. »Besonders in der heutigen Zeit ist es wichtig, gegen weitere Spaltungen innerhalb Deutschlands und Europas vorzugehen«, betont Matthias Gräßlin. Zusammen mit Katrin Novak leitet er die Regie für das 75 Minuten andauernde »Volxtheater« in Marienmünster.