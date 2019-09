Von Harald Iding

Höxter/Bonn (WB). Der ehemalige Bundesminister und langjährige Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, Professor Dr. Klaus Töpfer, gilt als ein Mensch mit Grundsätzen und Werten. Der heute 81-Jährige, der in Höxter aufgewachsen ist, das König-Wilhelm-Gymnasium besucht hat und in der Kreisstadt lebt, wird am Montag, 16. September, in Bonn mit dem Staatspreis 2019 des Landes Nordrhein-Westfalen geehrt.