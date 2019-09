Von Antonia Johlen

»So ein Treffen fühlt sich jedes Mal wie ein Familientreffen an, freut sich die Vorsitzende des Arbeitskreises für Städtepartnerschaft, Jocelyne Lambert-Darley, über den viertägigen Aufenthalt der Gäste. Sudbury und Höxter könnten bereits auf 39 Jahre wertvolle Partnerschaft zurückblicken, sagte sie. Für die Mitglieder ein Grund zur Freude und Anlass, Danke zu sagen. Eine Jubiläumsfeier ist bereits für das kommende Jahr in Sudbury geplant.

Einmal im Jahr gibt es eine Austauschfahrt. So begrüßte dieses Jahr Jocelyne Lambert-Darley die englischen Freunde im historischen Rathaus in Höxter. Auch Vizebürgermeister Günter Ludwig war dabei. Schon am Donnerstag ist die Gruppe in Dortmund angereist; am darauffolgenden Tag wurde das Treffen mit einem Besuch der Stadt Göttingen fortgesetzt. Am Samstag war Zeit für einen Besuch auf dem Marktplatz der Altstadt in Höxter. Am Sonntag bestand dann zum »Tag des offenen Denkmals« die Möglichkeit, das Weltkulturerbe Corvey zu besichtigen.

" „Wir alle sind Bürger Europas.“ Jocelyne Lambert-Darley "

Jocelyne Lambert-Darley wies auf die Bedeutung dieser wichtigen internationalen Freundschaft hin – trotz des bevorstehen Brexits der Briten: »Wir alle sind Bürger Europas. Mein einziger Wunsch ist, dass wir so weitermachen wie bisher«, meinte sie mit Blick auf das Ausscheiden des Königreichs aus der EU.

Günter Ludwig, stellvertretender Bürgermeister, wies die Gäste und die Vorsitzende des Arbeitskreises aus Sudbury, Eileen Clayton darauf hin, dass sich im Jahr 2023 eine ganz besondere Gelegenheit biete, die ostwestfälische Kreisstadt zu besuchen: Auch die englischen Freunde sollten die Landesgartenschau miterleben.

In Gastfamilien untergebracht

Wie jedes Jahr waren die Besucher in Gastfamilien untergebracht. Das persönliche Gespräch sei Grundlage der Städtepartnerschaft, erklärte die Höxteraner Vorsitzende des Arbeitskreises für Städtepartnerschaft. Stets herrsche eine lockere Stimmung und jeder rede mit jedem, beschrieb sie die Atmosphäre. Lambert-Darley ist es wichtig, in Zukunft mehr junge Teilnehmer aus Höxter zu einem Austausch mit Sudbury zu animieren: »Wir versuchen mehr junge Leute mit ins Boot zu nehmen. Mit dieser Möglichkeit können sie so viel darüber erfahren, wie die anderen leben«, erklärt die gebürtige Französin aus dem Raum Corbie. Ihr selbst liege die Freundschaft und Zusammenarbeit mit den europäischen Partnerstädten sehr am Herzen: »Diese Treffen sind für uns sehr wichtig, besonders in unsicheren Zeiten in der Politik. Wir leben in Frieden und das ist nicht selbstverständlich.«

Nach einem gemeinsamen Essen zum Abschluss in Godelheim hat die englische Gruppe Höxter am Montag wieder verlassen.

Die Geschichte von Sudbury

Sudbury in East Anglia (Großbritannien) ist eine geschäftige alte Marktstadt, die im Herzen des Tales der Stour liegt und bekannt ist als Heimat des Malers Thomas Gainsborough. Das halbrunde Straßenbild zeigt eine Ausdehnung der Stadt während der Sachsen- und Normannenzeit. Die mittelalterlichen Wollwebereien sowie die Entwicklung der Flussschifffahrt und der Eisenbahn trugen ebenso wie die Entstehung von Seidenwebereien im 19. Jahrhundert zum Wohlstand der Stadt bei. 11.000 Einwohner leben heute in Sudbury, das seit 1980 Partnerstadt von Höxter ist. Cambridge, Ipswich und Colchester sind die nächstgrößeren Städte.