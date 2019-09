Von insgesamt 110 Fahrzeugführern, die an mehreren Tagen vor verschiedenen Schulen im gesamten Kreis Höxter überprüft wurden, hatten lediglich zwei keine passenden Kindersitze verwendet und wurden verwarnt. Foto: Silvia Marks/dpa

Kreis Höxter (WB). Die Polizei darf nicht nur verwarnen, sondern auch mal ein Lob aussprechen. In diesem Fall gilt das Kompliment den Fahrzeugführern, die in den vergangenen Tagen passend zum neuen Schuljahr im ganzen Kreisgebiet Höxter überprüft wurden und Kinder an Bord hatten: Fast alle benutzten für ihre jungen Mitfahrer geeignete Kinderrückhaltesysteme.