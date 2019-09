Von Marius Thöne

Höxter (WB). In Bad Lippspringe haben sich tausende Gartenschaubesucher mit »Lippolino« fotografieren lassen. Jetzt wird auch für die Landesgartenschau 2023 in Höxter ein Maskottchen gesucht. »Es muss knuffig sein«, nennt Geschäftsführer Heinrich Sperling eine wichtige Eigenschaft. Jeder ist eingeladen, sich bei einem Ideenwettbewerb einzubringen.

»Das Maskottchen soll sympathisch sein und zugleich auch zu Höxter passen«, erläutert Sperling weitere Attribute. Zur Teilnahme am Wettbewerb sind alle Bürger, Schulklassen, Vereine und weitere Gruppen aufgerufen. Einsendeschluss für Ideen ist Ende Oktober. Der Gewinner wird anschließend von einer Jury ermittelt und prämiert. Das Maskottchen soll einerseits als kleine Figur funktionieren wie einem Kuscheltier, einer Puppe, Spielzeug oder einem Schlüsselanhänger. Andererseits soll es eine große Figur werden, die sich auch bewegen kann und schon im Laufe des kommenden Jahres in Höxter und anderen Orten für die Landesgartenschau werben soll. Wie so etwas aussieht, konnten die Höxteraner bereits im vergangenen September erleben, als das Maskottchen Rosa-Lotta der Landesgartenschau Bad Iburg zu Gast an der Weser war.

Beschreibend oder gezeichnet

Die Vorschläge können schriftlich oder als Zeichnung eingereicht werden. Die Idee soll auf dem Teilnahmebogen beschrieben oder abgebildet werden, der ab kommender Woche im Bürgerbüro, in der Tourist-Information, in der Stadtbücherei, im Jugendtreff, bei Bücher Brandt und beim WESTFALEN-BLATT ausliegt. Der Bogen zum Ideenwettbewerb kann auch unter www.hoexter.de heruntergeladen werden. »Es können nur Vorschläge berücksichtigt werden, wenn alle nötigen Formulare ausgefüllt eingereicht wurden. »Es müssen keine durchgestylten Entwürfe sein, gute Ideen sind gefragt«, sagt Sperling.

Namenswettbewerb folgt

Neben Beschreibung oder Zeichnung können auch Vorschläge für einen Namen gemacht werden, über den aber endgültig in einem weiteren Ideenwettbewerb befunden werden.

Bei der Stadt einreichen

Die Entwürfe können an die Stadtverwaltung Höxter, Westerbachstraße 45, 37671 Höxter geschickt werden oder im Stadthaus abgegeben werden.

Verbindung nach Corvey

Heinrich Sperling betonte gestern während einer Pressekonferenz, dass es bei vergangenen Gartenschauen immer viele Vorschläge für Maskottchen gegeben habe. Die Chefs der Durchführungsgesellschaft, neben Sperling ist das Höxters Baudezernentin Claudia Koch, würden sich freuen, wenn die Maskottchen-Entwürfe eine Verbindung zur historischen Altstadt mit ihren vielen Fachwerkhäusern, dem Welterbe Corvey und der Weser herstellen würden. An diesen drei markanten Punkten werde sich auch die Gartenschau in Höxter abspielen. Und auch thematisch werden sich die drei Merkmale, Architektur, Geschichte und Freizeit in der Landesgartenschau wiederfinden.