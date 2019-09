Sekunden vor dem Start: Markus Finger spricht die letzten Worte und dann fällt der Startschuss. So läuft das am Freitag um 18 Uhr in der Marktstraße beim Firmenlauf auch wieder. Foto: Michael Robrecht

Höxter (WB/rob). 731 Läuferinnen und Läufer haben sich zum sechsten Firmenlauf in Höxter angemeldet. Der Startschuss fällt an diesem Freitag um 18 Uhr an der Dechanei in der Marktstraße.