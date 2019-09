Höxter/Lüchtringen (WB). Wies’n an der Weser. Läuft das? Und wie. Das Lüchtringer Oktoberfest wird immer größer und immer beliebter. Rappelvoll war das Zelt. 1200 und mehr Besucher 2018, darunter auffällig viele junge Leute in Lederhose und Dirndl, tanzten am Ende auf Tischen und Bänken.

Foto: Meise Foto: Meise

In München wird am Samstag, 21. September, mit den Worten »O ’zapft is« das Oktoberfest eröffnet, und auch in Lüchtringen ist im mehr als 1000 Quadratmeter großen beheizten Festzelt am Lambertweg bayerische Lebensart Trumpf. Die Blaskapelle Lüchtringen richtet am Wochenede 21. und 22. September zum zehnten Mal das größte Oktoberfest im Weserbergland aus. Es wird zwei Tage lang zünftig zelebriert.

Der Eintritt am Sonntag ist frei. Karten können im Vorverkauf zum Preis von acht Euro für Samstag (12 Euro Abendkasse) erworben werden. Die Karten gibt es bei Ralf Tegethoff (Tabak & Co. in der Westfalenstraße 17 in Lüchtringen) und auf der Internetseite der Blaskapelle Lüchtringen (www.blaskapelle-luechtringen.de). Als neue Vorverkaufsstelle ist das Modehaus Klingemann hinzu gekommen.