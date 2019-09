Der Startschuss ist am Freitag um 18 Uhr gefallen: 734 Läuferinnen und Läufer starten in der Marktstraße. Das Siegertrio (von links) Mathias Nahen, Christoph Dohmann und Marius Puchta nach dem Zieleinlauf. Foto: Michael Robrecht

Von Michael Robrecht

Höxter läuft! Und wie. Die Zahl von 734 Läufern waren am Freitagabend Spitzenwert für den Firmenlauf durch die Altstadtstraßen. Bei den Herren holte Christoph Dohmann, der für den Ruderverein Team 1 ins Rennen gegangen war, mit 15,23 Minuten eine Bestzeit. Platz 2 ging an Marius Puchta (Schulzentrum Beverungen), der mit 15,46 nicht weit von Platz 1 entfernt war. Platz 3 ging an Mathias Nahen (Team Michael Amstutz) mit 16,28 Minuten.

Firmenlauf in Höxter: 734 Sportler im Rennen Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Bei den Damen lag Larissa Scheidemann (Jobcenter 2) vorn. 19,32 Minuten war ihre Zeit. Rang 2 holte sich Helena Kleck (Langefit Frauen 1/19,42 Minuten), und der 3. Platz ging an Anna Lena Stockmeier (Krome) mit 20,30 Minuten. Gemeinsam mit AOK und Sparkasse Höxter veranstaltete das Sporthaus Klingemann den 6. Lauf der Unternehmensmitarbeiter. Teams und Einzelläufer hatten sich wieder gut vorbereitet. Durchgeschwitzt kamen viele ins Ziel. 1250 Meter lang war der Rundkurs. Hunderte Zuschauer feuerten die Läufer an. Markus Finger moderierte das Event.