Robert Stadelober ist einem breiten Publikum als Fernsehschauspieler bekannt geworden. Er ist auch gefragter Sprecher für Hörbücher. Seine Fähigkeiten hat er in Corvey in ganzer Bandbreite vorgestellt und das Publikum im Kaisersaal begeistert. Foto: Ellen Waldeyer

Von Ellen Waldeyer

Höxter (WB). Es war eine besondere Lesung beim Kunstfest Via Nova in Corvey. Eine, die die Besucher im Kaisersaal auf eine fantasievolle Reise in fremde Galaxien mitnahm und zugleich für Literatur und Musik begeisterte.

Schauspieler Robert Stadlober las aus dem Roman »Das Buch der seltsamen neuen Dinge« von Michael Faber. Für musikalische Bereicherung sorgte das Michael- Wollny-Trio.

Eine Geschichte, die geprägt ist von Liebes- und Abschiedsschmerz sowie dem christlichen Glauben, dazu Jazzmusik, die mit ungewohnten Klängen zum Träumen einlädt – so hat sich der Kulturabend im Schloss präsentiert. Der Text, um den sich am Abend alles drehte, war eine Passage aus dem hochgelobten Roman des Niederländers Michael Faber.

Pastor auf Missionsreise

Darin geht es um den jungen Pastor Peter Leigh, der auf einer Missionsreise ist. Er soll auf einem weit entfernten Planeten fremden Kreaturen den christlichen Glauben näherbringen. Die Oasier, die Ureinwohner in der fernen Galaxie, die nichts mit den Menschen gemeinsam zu haben scheinen, dürsten nach Jesus und wollen das Evangelium hören. Peter ist davon völlig fasziniert, doch sein aufregendes Abenteuer wird getrübt von der daheimgebliebenen Liebe und der damit einhergehenden Sehnsucht zu seiner Ehefrau Beatrice. Dramatisch wird es dann als feststeht, dass die Erde untergehen wird und die Menschen auf dem fremden Planeten weiterleben sollen.

Besonders passend schien dieses Buch für Corvey zu sein, da es nicht bloße Science-Fiction war, sondern als Anknüpfungspunkt für Missionierungen gesehen werden kann. In Corvey ist »der Heliand« kopiert und von dort aus verbreitet worden. Der Heliand selbst war ein frühes Beispiel, um das Leben von Jesus und seine Botschaft der Feindesliebe in die Vorstellungswelt der Sachsen zu integrieren.

Robert Stadlober, ein bekannter deutscher Schauspieler, erlangte Aufmerksamkeit durch seine Rollen in den Kinofilmen »Sonnenallee«, »Crazy« oder auch »Krabat«. Im ZDF besetzte er im Mehrteiler »Tannbach« eine der Hauptrollen. Darüber hinaus ist der 37-Jährige ein begehrter Hörbuchsprecher, was bei der Lesung niemandem entging.

Unterschiedliche Bilder

Er zauberte allein mit seiner Stimme die vielen unterschiedlichen Bilder aus dem Roman in die Köpfe der Zuhörer. Er geriet beim Lesen auch dann nicht ins Stocken, als er die verrückte Sprache der Außerirdischen imitierte. Seine lebhafte Betonung sowie seine energische Mimik und Gestik ermöglichten den Besuchern in eine Fantasiewelt fernab von der Erde einzutauchen.

Für ein außergewöhnliches musikalisches Erlebnis sorgte Michael Wollny mit seinem Trio, das aus ihm selbst am Klavier, Eric Schaefer am Schlagzeug und Christian Weber am Bass besteht.

Wollny ist international erfolgreicher Jazz-Pianist und zählt zu den Besten seines Fachs. Immer wieder wird er als »Klaviermeister« bezeichnet und ist immer auf der Suche nach dem bisher Ungehörten.

Dieses typische Kennzeichen lebte er mit seinem Trio auch auf der Bühne in Corvey aus. Die Melodien klangen keineswegs gewöhnlich und passten doch exakt in das Geschehen der jeweiligen Textpassage hinein. Die Musiker kosteten ihre Instrumente voll aus. So nutzte Schlagzeuger Eric Schaefer beispielsweise einen Bogen, der eigentlich für Streichinstrumente genutzt wird, am Becken, um ein exotisch klingendes Geräusch zu erzeugen. Durch den tiefen Bass erhielten die Stücke eine dramatische Note.

Geschickte Finger, Professionalität und die Liebe zur Musik gehörten an diesem Abend zur Selbstverständlichkeit.

Melodien nicht von dieser Welt

Die Gäste hörten Melodien, die nicht von dieser Welt zu stammen schienen und somit die Raumfahrt und das Fantasievolle untermalten. Zunächst lauschten die Besucher gespannt der disharmonischen Jazzmusik, die von den Wechseln zwischen ruhig und langsam und laut und schnell profitierte. Gegen Ende wippten die Besucher dann auf ihren Stühlen mit oder klopften mit den Füßen den Takt auf den Boden.

Die Künstler wurden am Abend mit lang anhaltendem Applaus, Zugaberufen und Standing Ovations belohnt. Das Publikum war begeistert.