Von Greta Wiedemeyer

Das Kunstfest handelt in diesem Jahr von der Fortschreibung und Neuinterpretation der universellen Idee der Menschlichkeit und so fügt sich nach den bisherigen Darbietungen auch das Buch des irischen Schriftstellers perfekt in die Reihe. »Was Tóibíns macht, lässt uns staunend die Augen reiben. Er bricht mit der Romantisierung der Welt«, kündigten die Organisatoren kurz vor Beginn der Veranstaltung an – und sie versprachen nicht zu viel.

Tóibíns Werk lässt Maria selbst zu Wort kommen, die schonungslos ehrlich über ihr Leben berichtet und den Wandel ihres Sohnes, der sich plötzlich von ihr abwendet und als »Sohn Gottes« bezeichnet, sehr kritisch sieht. »Er ist unendlich weit entfernt von dem Kind, an das ich mich erinnere.« Mit Sätzen wie diesen lässt Maria in ihrem Monolog einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt zu, der einen mutigen Gegenentwurf zum Neuen Testament darstellt.

Sie möchte ihren Sohn zurückholen vom ständigen Wanderleben, kann seine seltsam anmaßenden Sprüche über seine Aufgabe in der Welt nicht nachvollziehen und weiß schließlich nicht einmal mehr, worüber sie mit ihm sprechen soll. Doch ihre Liebe zu ihm ist beständig – als sie sieht, wie er gekreuzigt wird und leidet, bricht es ihr das Herz.

Musikalische Begleitung

»Der größte Dank gebührt ja eigentlich dem Autor, der diesen wunderbaren Text geschrieben hat«, stellte Markus Stockhausen zum Ende der Lesung im gut gefüllten Kaisersaal fest. Er war gemeinsam mit Tara Bouman als Duo »Moving Sounds« für die musikalische Inszenierung des Textes zuständig. Der Trompeter und Komponist und die Klarinettistin füllten den Saal mit intuitiver Musik, lauten und leisen Klängen, die immer der Stimmung der Geschichte folgten.

Und der Dank der Zuschauer gebührte nicht nur dem Autor des Stückes. Hannelore Hoger hat auch mit 77 Jahren nichts von ihrem Schauspieltalent verloren: Mit punktgenau eingesetzten Pausen, Intonationen und überzeugenden Stimmungslagen beim Lesen von »Marias Testament« bekamen die Zuschauer in der gut zweistündigen Veranstaltung das Gefühl vermittelt, sie sei selbst von all den Ereignissen betroffen, von denen sie las. Daher bekamen sie und das Musik-Duo auch langanhaltenden Applaus und Standing Ovations von den zahlreichen literaturbegeisterten Zuhörern.

Eröffnet worden war das Kunstfest am 31. August mit einer Performance von Nezaket Ekici. Außerdem war bereits Schauspieler Robert Stadlober zu hören.