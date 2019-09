»Lass Spuren sichern«: Marion Nawrath (links) und Helga Niemöller (rechts) vom Arbeitskreis »Gegen Gewalt an Frauen und Kindern« im Kreis Höxter und Oberärztin Kerstin Todt von der Frauenklinik am St.-Ansgar-Krankenhaus zeigen das neue Plakat. Foto: KHWE

Höxter (WB). Spuren nach sexueller Gewalt direkt sichern lassen: Diesen Schritt müssen nach Ansicht des Arbeitskreises »Gegen Gewalt an Frauen und Kindern« im Kreis Höxter viel mehr Opfer sexueller Gewalt wagen. Denn Kinder, Jugendliche und Erwachsene erlebten häufig sexuelle Gewalt, ohne sie zur Anzeige zu bringen. Aus Angst, Scham oder Ekel würden betroffene oftmals in erster Reaktion die Erlebnisse verschweigen.

Am St.-Ansgar-Krankenhaus in Höxter gibt es für diese Zwecke die anonyme Spurensicherung. Um auf das Angebot aufmerksam zu machen, ist der Arbeitskreis auf lokale Busunternehmen zugegangen. In den Bussen hängen nun Plakate zur anonymen Spurensicherung.

»Das unsagbar Schreckliche schnellstmöglich zu vergessen, ist ein verständliches Bedürfnis der Betroffenen«, sagt Sozialpädagogin Helga Niemöller vom Arbeitskreis. »Aber aus Erfahrung wissen wir, dass eine Aufarbeitung des Geschehens den Betroffenen hilft, die erlebte Gewalt zu einem Teil der Vergangenheit werden zu lassen und damit die Gegenwart zu entlasten.«

Aufarbeitung ist möglich

»Wichtig ist, sofort zu uns zu kommen, noch vor dem Duschen mit allen ungewaschenen Kleidungsstücken«, sagt Oberärztin Kerstin Todt von der Frauenklinik im St.-Ansgar-Krankenhaus. Sie und ihre Kollegen sind darin geschult, alle Beschädigungen, von Hämatomen über Kratzer bis hin zum Nachweis von KO-Tropfen wie auch die psychischen Verletzungen gerichtsverwertbar zu dokumentieren. »Betroffene haben nichts zu befürchten: Die Nutzung der gesicherten Spuren bleibt ganz und gar in ihren Händen«, erklärt Kerstin Todt.

Die anonyme Spurensicherung gibt Betroffenen dann die Möglichkeit, sich zu einem späteren Zeitpunkt für eine Aufarbeitung und eventuell ein juristisches Vorgehen zu entscheiden, wenn sie sich bereit dazu fühlen. Die Anonymität ermöglicht, die Beweise innerhalb von zehn Jahren zu verwenden, eine Strafanzeige zu stellen oder alle Beweise vernichten zu lassen.

Aufmerksamkeit für anonyme Spurensicherung

Mit der Plakataktion sollen Betroffene ermutigt werden, die Unterstützung der anonymen Spurensicherung anzunehmen. »Je mehr Bürger über diese Möglichkeit informiert sind, desto eher können sich von sexueller Gewalt Betroffene vertrauensvoll an die gynäkologische Abteilung des Krankenhauses wenden. Und vielleicht schreckt eine mögliche zehnjährige Beweissicherung und die Möglichkeit einer Bestrafung den ein oder anderen von einer sexuellen Gewalttat ab.

Das wäre wünschenswert«, sind sich die Mitglieder des Arbeitskreises einig. Ingrid Roland, die die Verbindung zu den Busunternehmen hergestellt hat, dankt den Partnern: »Unser herzlicher Dank gilt Risse Reisen, BVO Paderborn, Pollmann Reisen, Block Reisen, Reifers Reisen, Spar-Tours Bad Driburg, Tokovic Reisen, Breu­stedt Omnibusbetrieb sowie dem Reisedienst Blum.«