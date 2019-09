Von Matthias Band

Borchen/Höxter (WB). Mehr als die Hälfte der Deutschen lebt auf dem Land: Trotzdem befinden sich viele Dörfer in einer Existenzkrise. Arbeitsplätze, Schulen, Gasthöfe und Läden verschwinden. Die Folge: Die Jungen wandern ab, die Älteren bleiben zurück. Was man tun kann, um diese Entwicklung zu stoppen, darüber haben am Samstag mehr als 80 Teilnehmer beim 60. Heimat­gebietstag des Paderborner und Corveyer Landes im Borchener Bürgerhaus diskutiert.

Dass die Dörfer gerettet werden müssen, darüber waren sich alle Teilnehmer einig. Aber wie kann das funktionieren?

Junge Menschen einbinden

Vinzenz Heggen (CDU), stellvertretender Landrat des Kreises Paderborn, verwies in seiner Begrüßung auf die Dorfentwicklungskommission und den mit 10.000 Euro dotierten Heimatpreis, der am 2. Oktober erstmals verliehen wird. Heimat sei das, was Menschen verbinde, sagte Heggen. Zusammenhalt sei kein Selbstläufer in Zeiten der Globalisierung. »Wer den Zusammenhalt bewahren will, der muss sich aktiv einsetzen«, sagte der stellvertretende Landrat, der darauf verwies, dass es wichtig sei, junge Menschen vor Ort einzubinden. »Viele junge Menschen engagieren sich ja bereits für das gesellschaftliche Miteinander. Das sollte uns positiv stimmen.«

Digitalisierung auf dem Land

Heinz-Günter Koßmann (CDU), stellvertretender Landrat des Kreises Höxter, sieht das ähnlich. »Uns muss vor der Zukunft nicht bange sein. Ich bin mir sicher, dass wir die Herausforderungen meistern werden, sagte er und nannte Projekte wie »Smart ­Countryside« der Kreise Höxter und Lippe, das die Digitalisierung im ländlichen Raum voranbringen und somit die Wettbewerbsfähigkeit verbessern soll, oder die Regionale 2022, die ein neues Modell von Stadt-Land-Beziehungen auf den Weg bringen und das Umland stärken soll, als Beispiele.

Die Schönheit der Dörfer

Borchens Bürgermeister Reiner Allerdissen (SPD) appellierte an die Teilnehmer des Heimat­gebietstages und Vertreter der Vereine, sich weiter zu vernetzen. »Die Dörfer hängen voneinander ab«, sagte Allerdissen, der für die Region Paderborn zudem mehr Augenmaß beim Ausbau regenerativer Energien forderte. Beim Thema Windräder sei etwas völlig aus den Fugen geraten in der Region. »Ich stelle eine Ohnmacht bei den Menschen fest. Und das ist ein gefährlicher Sprengstoff«, sagte Allerdissen, der aber gleichzeitig die Schönheit des Paderborner und Corveyer Landes sowie die Sehenswürdigkeiten hervorhob. Beides gelte es künftig noch stärker herauszustellen.

Kommune kauft Bauland

»Die größte Herausforderung ist derzeit Dörenhagen«, sagte Allerdissen. Es sei der kleinste Ortsteil, aber dort zu wohnen, sei aktuell stark nachgefragt. »Dörenhagen wächst am stärksten. Wir müssen schauen, dass wir die Charakteristik von Dörenhagen erhalten«, sagte der Bürgermeister. Immer mehr Menschen könnten sich die Mieten und Baulandpreise in Paderborn nicht mehr leisten und suchten deshalb außerhalb des Oberzentrums Wohnraum. Aber selbst in Dörenhagen liege der Preis pro Quadratmeter Bauland bereits bei 200 bis 250 Euro. Allerdissen: »Das ist für viele junge Familien schon nicht mehr finanzierbar.«

Deshalb kaufe die Gemeinde selbst Grundstücke an und entwickele sie auch selbst. »Wir können einen Preis von 140 Euro pro Quadratmeter inklusive Erschließung anbieten. Der Erfolg gibt uns recht«, sagte Allerdissen. Die 55 im Mai angebotenen Grundstücke seien sehr schnell verkauft worden. Ein Problem in Dörenhagen sei jedoch, dass es dort kaum ­Infrastruktur gebe. Für die Initiative, die den Dorfladen in Dörenhagen betreibt, sei es nicht leicht, weil viele Menschen auswärts einkauften.

Einzelhandel und Gewerbe

Der Bürgermeister verwies darauf, dass es wichtig sei, vor allem den Einzelhandel im Dorf zu erhalten. »Weil er die Qualität des Wohnens nachhaltig prägt.« Die Kinder­betreuung müsse ebenso wie die Versorgung mit schnellem Internet ausgebaut werden. Aber auch Gewerbegebiete müssten vorhanden und weitere Flächen ausgewiesen werden. Allerdissen »Wir haben in Borchen eine passende Struktur und sind nicht nur von einem Großunternehmen abhängig. Aber wir haben ein Problem mit Wachstum. Es sind keine Gewerbegrundstücke mehr zum Verkauf vorhanden.«

»Ehrenamt ist Treibstoff«

Allerdissen lobte die Schützen-, Sport- und Musikvereine in Borchen und das zahlreiche ehrenamtliche Engagement, das sich auch in vielen Veranstaltungen niederschlage. »Das entfaltet eine hohe integrative Wirkung. Das Ehrenamt ist der Treibstoff der Dörfer.« Sorgen mache er sich hingegen um das Schwesternhaus der Vincentinerinnen, das vermutlich nicht ewig bestehen werde, aber eng mit dem Ortsteil verwoben sei. Allerdissen: »Das ist eine prägende Institution in Kirchborchen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Tag, an dem wir uns Gedanken über eine künftige Nutzung machen müssen.«

Das sagt »Dorfpapst« Prof. Dr. Gerhard Henkel

Prof. Dr. Gerhard Henkel (75) aus Fürstenberg ist Humangeograph. Seit Jahrzehnten befasst er sich mit der Entwicklung des ländlichen Raumes und gilt als »Dorfpapst«. In seinem Buch »Rettet das Dorf! Was jetzt zu tun ist«, das er beim Heimatgebietstag vorstellte, sagt er: