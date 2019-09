NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (links) hat am Montagabend im früheren Bonner Plenarsaal des Bundestags Klaus Töpfer den Staatspreis NRW überreicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel hielt die Laudatio. Foto: dpa

Von Sabine Robrecht

Bonn/Höxter (WB). »Er war seiner Zeit voraus – auch weil er die wirtschaftliche Entwicklung und den Schutz der Umwelt stets konsequent zusammen gedacht hat.« Mit diesen Worten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag in Bonn Klaus Töpfer gewürdigt. Sie hielt die Laudatio zur Verleihung des NRW-Staatspreises an den früheren Bundesminister.