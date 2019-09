»Für die Landesgartenschau wäre der Einsatz von Wasserstoff-Zügen eine Bereicherung und für das Land Niedersachsen eine gute Möglichkeit, das begonnene Modellprojekt auf den ländlichen Raum auszuweiten, heißt es in einem Schreiben an den niedersächsischen Verkehrsminister Bernd Althusmann, das die Landtagsabgeordneten Matthias Goeken (Höxter), Sabine Tippelt und Uwe Schünemann (beide Holzminden) sowie die Landräte und Bürgermeister von Höxter und Holzminden unterzeichnet haben.

Seit einem Jahr sind zwei Wasserstoffzüge zwischen Cuxhaven, Bremerhaven und Buxtehude unterwegs und ersetzen dort Dieseltriebwagen. Von 2021 an sollen dort 14 weitere Züge des Herstellers Alstom rollen. Die von Alstom im niedersächsischen Salzgitter gebauten Züge haben Brennstoffzellen an Bord, die Wasserstoff und Sauerstoff in Strom umwandeln und so den Schadstoffausstoß im täglichen Betrieb nach Angaben des Herstellers auf Null reduzieren. Sie fahren bis zu 140 Stundenkilometer schnell.

Unterzeichnung fehlt noch

In dem Schreiben an Minister Althusmann wiederholen die örtlichen Politiker ihre Forderung nach einer Taktverdichtung zwischen Paderborn und Holzminden. Statt einmal stündlich sollen Züge von 2023 an halbstündlich zur Gartenschau nach Höxter fahren. Das geht aber nur, wenn bei Bevern ein zusätzliches Begegnungsgleis gebaut wird. Die Planungen seien bereits weit fortgeschritten, allerdings fehle noch die Unterzeichnung einer Ausbauvereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und der Deutschen Bahn. In NRW ist der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) bereits mit den Ausbauplanungen beauftragt worden.

Verbesserung durch Taktverdichtung

Bei einem Treffen der heimischen Politiker mit Minister Althusmann in Hannover sagte dieser zu, alle Möglichkeiten für eine Verbesserung durch Taktverdichtung zu prüfen und versprach, sich sowohl bei der DB AG als auch bei dem Wasserstoffzug-Produzenten Alstom mit Nachdruck für ein entsprechendes Angebot einzusetzen. Mit ins Boot geholt werden muss auch die Nordwestbahn, die bis 2025 den Schienenverkehr auf der Egge-Bahn anbietet. Für einen Taktverdichtung müsste sie zwei zusätzliche Züge bereitstellen.