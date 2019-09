Ab dem kommenden Schuljahr wird an der Realschule dreizügig gefahren. Foto: Jürgen Drüke

Von Jürgen Drüke

Höxter (WB). Das Schulsystem in Höxter bleibt dreigliedrig: Realschule, Sekundarschule und Gymnasium laufen am Schulstandort der Kreisstadt weiter nebeneinander. Das ist die Empfehlung der Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Familie und Sport an den Rat der Stadt Höxter.