Der aktuelle Baustand am Hallenbad Höxter. Es geht stetig voran. Ende 2020 soll das Hallenbad fertiggestellt sein. Foto: Jürgen Drüke

Von Jürgen Drüke

Höxter (WB). Verzögerungen beim Bau des Hallenbades in Höxter sollen mit mehr Personal aufgeholt werden. Das versprach Wilhelm Brand vom Projektmanagement »Constrata« in der Sitzung des Bäderausschusses. Die kurze Saison im sanierten Freibad ist zudem auf sehr gute Resonanz gestoßen.

Im Bäderausschuss standen am Mittwochabend im Sitzungssaal des Stadthauses die Sachstandsberichte im Fokus. »200 Werktage sind für den Bau des Hallenbades veranschlagt worden. Wir haben die federführende Baufirma darauf hingewiesen, dass der Zeitplan eingehalten werden muss. Aktuell sind wir etwas im Rückstand«, führte Projektleiter Brand aus. Ende 2020 soll das Höxteraner Vorzeigeobjekt an der Ecke Lütmarser­ Straße/Westerbachstraße fertiggestellt sein. Zehn Millionen sind für das neue Hallenbad veranschlagt worden. Vier Millionen werden aus Fördermitteln finanziert. Anfang Juli erfolgte der erste Spatentisch. Der Projektleiter von Constrata zeigte den aktuellen Stand der Baumaßnahmen auf: »Im Juni haben wir mit den Rohbauarbeiten begonnen. Erdbauarbeiten, die Verlegung der Grundleitungen sowie die Blitzabsicherung würden aktuelle Maßnahmen sein. Die Außenwände und die Sohle würden betoniert. Jetzt gelte es, den zeitlichen Rückstand beim Rohbau ganz schnell aufzuholen, damit Holzbau- und Dacharbeiten plangemäß beginnen könnten. »Bei einem solchen Großprojekt kann es natürlich zu Verzögerungen kommen. Wir sind guter Dinge, dass das Hallenbad Ende 2020 fertig ist«, so Stefan Berens, Vorsitzender des Bäderausschusses.

Projektleiter zuversichtlich

Wilhelm Brand ist wiederum zuversichtlich, dass der Kostenrahmen eingehalten werden kann. »Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Ausschreibungen für die einzelnen Maßnahmen positiv angenommen werden.«

Ob es beim Kassensystem Papier-, Magnet-, Chipkarten oder Coins geben wird, ist noch offen. »Das Kassensystem im Freibad und im Hallenbad werden identisch sein. Wichtig ist, dass sie einfach zu handhaben sind. In Spitzenzeiten wird zusätzlich mit dem Einsatz von Personal reagiert. Im Freibad ist ein Nachzahlautomat vorgesehen«, stellte Berens heraus. Beschlossen ist, dass der Eingangsbereich im Hallenbad wie im Freibad mit einem Drehkreuz versehen wird. Dieses wird 1,25 Meter hoch sein. Im Freibad weist das Drehkreuz eine Höhe von 2,10 Metern auf. Der Kassenautomat soll behindertengerecht installiert werden. »Das Hallenbad wird eine Visitenkarte der Stadt an der exponierten Lage im Kreuzungsbereich Lütmarser Straße/Westerbachstraße sein«, ist Stefan Berens überzeugt.

Schmuckkästchen

»Die Freibadsaison war mit drei Wochen kurz, ist aber bestens angenommen werden. Die Planungen für das sanierte Freibad sind eins zu eins umgesetzt worden und kommen bei den Besuchern sehr gut an«, sagte Georg Beverungen von der Stadt Höxter. »Wir sind am 8. August kalt gestartet. Allen, die zum Gelingen beigetragen haben, der Förderverein, die Kollegen des Hochbaus sowie den Schwimmmeistern, zollen wir große Anerkennung«, so Lothar Stadermann von der Verwaltung. In den nächsten zwei bis drei Jahren sollen die Maßnahmen für das »Schmuckstück Freibad« abgeschlossen werden.