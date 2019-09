Herr Kuban, spüren Sie als JU-Chef auch die Spaltung der Gesellschaft in Stadt und Land?

Tilman Kuban: Ich spüre vor allem, dass unsere Gesellschaft immer weniger kompromissfähig wird. Ich erlebe derzeit eine Bewegung, die sagt: Sofort raus aus der Kohle, egal was es kostet, egal, ob da Regionen sind, in denen Menschen leben und arbeiten. Ich erlebe eine andere Bewegung, die sehr stark gegen Zuwanderung ist und sagt, dass wir neue Leute hier nicht gebrauchen können. Es gibt immer weniger Verständnis füreinander. Und das trifft auch auf das Stadt-Land-Verhältnis zu. In der Stadt haben die Leute immer weniger Verständnis für die Herausforderungen im ländlichen Raum und umgekehrt.

Kommt die JU im ländlichen Raum besser an als in den Städten?

Kuban: Wir haben den Anspruch, Volkspartei zu sein. Und das gilt auch für die Junge Union. Es leben in Deutschland immer noch 70 Prozent der Menschen in Städten unter 100.000 Einwohnern. Deswegen haben wir dort auch mehr Mitglieder. Aber ich wünsche mir, dass wir als JU aufnehmen, was die junge Generation sowohl auf dem Land als auch in den Städten bewegt. Aber um eines klar zu sagen: Die JU ist mitten in der Jugend verwurzelt. Andere Parteien beneiden CDU und CSU um einen derart breit aufgestellte Jugendorganisation.

Manche sagen, dass die JU den Zeitgeist der jungen Leute nicht richtig spüre und abbilde. Stimmt das?

Kuban: Ich sehe das komplett anders. Beispielsweise bei der Diskussion um das Urheberrecht. Da ist die JU von Beginn an vorweggegangen. Wir haben klar gesagt, dass wir den Artikel 13 nicht wollen, weil er dazu führen wird, dass es Upload-Filter in Europa gibt. Da haben wir auch eine komplett andere Meinung vertreten als die CDU. Wir wollen, dass auch in Zukunft in Deutschland digitale Innovationen entstehen. Dasselbe erleben wir gerade beim Klimaschutz. Wir wollen eine Innovationsagenda, keine Verbotsagenda. Deshalb ist jeder, der Lust auf Innovation und Zukunft hat, bei uns genau richtig. Wir rennen anderen nicht panisch hinterher, sondern machen uns ernsthafte Gedanken über sinnvolle Lösungen. Das ist leider im Moment nicht bei allen so. Wir als JU sind fortschrittlich, aber rennen nicht jedem Zeitgeist einfach hinterher. Wer das tut und dabei seine Überzeugungen vergisst, wird am Ende meist vom Wähler abgestraft.

Generell sind die Nachwuchsorganisationen der Parteien programmatisch puristischer und auch ideologischer als die Mutterparteien. Die Jusos sind sozialistischer als die SPD, die Grüne Jugend ist grüner als die Grünen. Was ist die JU: konservativer als CDU und CSU?

Kuban: Wir sind vor allem moderner und digitaler als die CDU. Das ist das, was uns besonders ausmacht und da sind wir anders. Sicher sind bei uns auch junge Menschen mit konservativen oder liberalen Ansichten. Andere fühlen sich noch stärker im Christlich-Sozialen zuhause. Wir sind die Volkspartei-Jugend und darauf sehr stolz. Dass wir als Junge auch mal stärker auf den Putz hauen ist klar. Wenn nicht wir, wer dann?

Nach dem Rezo-Video gab es auch Kritik an der JU. Sehen Sie die Partei heute besser aufgestellt?

Kuban: Wir haben uns beim letzten Mal sehr eng mit der CDU abgestimmt und gemeinsam entschieden, nur ein Video zu produzieren, was dann nicht freigegeben wurde. So oder so haben wir als JU unsere Lehre daraus gezogen. In Zukunft werden wir die Dinge sofort selbst in die Hand nehmen. Wir probieren hier immer mehr aus: Die JU hat im Europawahlkampf beispielsweise eine Influencer-Kampagne gestartet. Wir haben einen 10-Punkte-Plan zur digitalen Kommunikation erarbeitet und der Parteispitze vorgelegt. Der wird jetzt intensiv mit der CDU diskutiert. Wir sehen uns auf einem guten Weg, aber der ist noch nicht abgeschlossen. Die JU wird dabei Motor bleiben.

Der ländliche Raum klagt über langsames Internet und schlechten ÖPNV. Manche Regionen fühlen sich abgehängt. Was schlagen junge Christdemokraten zur Lösung solcher Probleme vor?

Kuban: Das ist richtig. Wir reden über 5G, aber wir haben – wie hier in Borgentreich – noch nicht einmal flächendeckend 3G. Das können viele Menschen nicht verstehen. Deshalb brauchen wir eine große Innovationsagenda für ganz Deutschland – insbesondere in den Bereichen Breitband- und Mobilfunkausbau. Auch die Fragen von neuen Formen der Mobilität müssen wir angehen. Wenn in Zukunft Autos autonom fahren oder Drohnen Lebensmittel und Medikamente bringen können, dann hilft das vor allem den Pendlern und Menschen im ländlichen Raum. Durch eine bessere Anbindung an die großen Städte können wir den ländlichen Raum attraktiv halten. Das wünsche ich mir von der Bundesregierung.

Der Bundesvorsitz der JU kann, wie zuletzt bei Paul Ziemiak gesehen, ein Sprungbrett zu Höherem sein. Was sind Ihre politischen Ziele?

Kuban: Ich will, dass die JU zum Innovationsmotor und zur ersten Adresse für Leute wird, die Lust auf Zukunft haben. Ich bin bisher immer gut damit gefahren zu sagen: Entweder es kommt oder eben nicht. Ich bin froh, als Jurist zu arbeiten und nicht von einem Job in der Politik abhängig zu sein. Der JU-Bundesvorsitz ist ein Ehrenamt und macht mir wahnsinnigen Spaß. Man kann sich einsetzen und etwas verändern. Dafür lohnt sich auch manche Anstrengung, die man sonst nicht hätte.