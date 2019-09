Höxter (WB/rob). In Höxter können die Parktickets für alle öffentlichen Parkplätze ab kommender Woche bargeldlos mit dem Handy gebucht werden. Das kündigte die Stadtverwaltung in der Ratssitzung an.

Am Mittwoch, 25. September, wird das Parken vorgestellt. Ab diesem Termin bietet die Stadt das Buchen eines Parktickets mit dem Smartphone als Alternative zum Ticketkauf am Automaten an. Dafür arbeitet sie mit dem europaweit-tätigen Unternehmen »Easypark« zusammen. Mit der »Easypark«-App lässt sich die Parkzeit nach Bedarf starten, verlängern oder beenden. Wer die kostenlose App herunterlädt, kann den Service auch in anderen Städten (1000 in Europa) nutzen, wo Easypark Anbieter ist. Viele Bürger in anderen Städten nutzen das Angebot, weil das lästige Kleingeldsuchen entfällt. In Höxter gehören zu den Parkplätzen der Berliner Platz, Parkhäuser, Godelheimer See und Plätze mit Parkuhren. In Warburg gibt es das Handyzahlsystem ab Juli schon.