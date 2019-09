Höxter (WB). Die erste Weserbrücke des Mittelalters zwischen Münden und Bremen ist in Höxter errichtet worden. Vermutlich bestand hier bereits zuvor ein Übergang mit Fähre oder eine hölzerne Brücke, wo der Hellweg, der vom Rhein zur Elbe führte, sich mit der Weser kreuzte. Mutmaßlich, so Historiker, haben der römische Feldherr Drusus in seinen Feldzügen gegen die Germanen und später auch Karl der Große hier in der Nähe mehrfach die Weser überschritten.

Höxter und seine Weser-Brücken: ein Fotorückblick Fotostrecke

Foto: Archive/Repros: WESTFALEN-BLATT und Michael Robrecht

1249 gab Abt Hermann I. von Holte den Bürgern von Höxter die Erlaubnis zum Bau einer Weserbrücke. In Nähe des Rathauses Höxters befand sich der Brückenmarkt. Diese Brücke überstand Teilzerstörungen durch Hochwasser, Kriege und auch durch den Dreißigjährigen Krieg. Corvey hatte nur zeitweise eine Brücke. Als sich im Holländischen Krieg 1673 der Bischof von Münster, Christoph Bernhard von Galen, der zugleich Administrator des Stiftes Corvey war, mit dem König von Frankreich verbündete, erfolgte die endgültige Zerstörung der Brücke durch den französischen Kommandanten de Fougeraies. Es blieben nur drei Einzelbögen stehen. Den Wiederaufbau konnte sich die Stadt nicht leisten und der Verkehr wurde 158 Jahre durch eine Fähre unweit des Floßplatzes aufrechterhalten.

Erst 1831 ermöglichte Preußen einen Neubau der Brücke. 1895 wurde wegen der Dampfer eine neue Brücke notwendig. Ein weiterer Neubau folgte 1932. Am 7. April 1945 sprengte die Wehrmacht die Brücke. Eine hölzerne Notbrücke (Architekt war der damals in Höxter wohnende spätere Bundespräsident Heinrich Lübke) wurde noch 1945 errichtet. Sie war bis 1956 in Betrieb.

Seit Juni 2016 ist die 60 Jahre alte Weserbrücke für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt und wird hoffentlich bald saniert. Straßen NRW plant das jetzt konkret.