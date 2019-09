Von Michael Robrecht

In einem der wenigen Weinberge in Ostwestfalen haben der Corveyer Weinfachmann Michael Rindermann und Helfer wie Gerd Niemeier die Trauben mit Wonne geerntet. Das gute Wetter der vergangenen Wochen mache aus dem Jahrgang »Corveyer Hexenstieg 2019« einen guten Tropfen Kabinett, erläuterte Michael Rindermann. Der Weinexperte vom Heimat- und Verkehrsverein hat mit Rebenpaten die Trauben von den 99 Stöcken geerntet. Mindestens eine Flasche Wein pro Rebe sei ungefähr der Ertrag. Die weiße Rebensorte »Phoenix« und die roten Trauben von »Regent« hätten sich am Berg in Südlage hoch über der Weser und dem Welterbe Corvey prachtvoll entwickelt. Chemische Mittel gegen Schädlinge würden nicht eingesetzt. Die Trauben werden nach Amelunxen in die Obstpresse gebracht, dann im Weinhaus in Corvey gekeltert und Mitte 2020 vorgestellt, kündigte Rindermann an. Die Beeren hätten jetzt die physiologische Reife, also die Geschmacksreife, gehabt. »Bei dem Topwetter macht eine Weinlese mit Ausblick auf das Wesertal noch mehr Freude«, schwärmte der Weinhändler.

Guter Jahrgang: Weinlese in Höxter hat begonnen Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

In Höxter am alten historischen Weinberg in Sichtweite der Weserberglandklinik habe es 2019 kaum Frost- oder Hagelschäden gegeben, sagt er weiter. Allerdings habe man durch Trockenheit, häufigen Sonnenbrand und die extreme Hitze im Juni Einbußen erlitten. An einigen Reben seien vertrocknete Beeren zu sehen, die wie Rosinen ausschauten. Auch Mehltau sei plötzlich aufgetreten. »150 Kilo Weintrauben bekommen wir aber zusammen«, schätzt Michael Rindermann, der mit der Technischen Hochschule Höxter – mit Blick auf die Landesgartenschau 2023 in Höxter« – einiges an Wein-Ideen verwirklichen will.

Der neue Weinberg an historischer Stelle könnte noch wachsen, Pläne gibt es seit Jahren. Der Weinberg setzt eine 339 Jahre alte Tradition der Corveyer Fürstäbte fort. Der Weinberg muss ab 1680 für 25 Jahre ein kleines Paradies gewesen sein. Fürstabt Christoph von Bellinghausen baute barocke Häuser und Terrassen. 18 Morgen waren die Weinberge einst groß. Ein Weingut gab es am Berghang.

Hochschule forscht

Weinbau in Ostwestfalen – was heute ungewöhnlich klingt, gab es in Corvey in der Barockzeit. Ralf Pankoke von der Hochschule Ostwestfalen-Lippe untersucht im Rahmen seiner Doktorarbeit, wann und wie am Räuschenberg in Höxter in der Vergangenheit Wein angebaut wurde. Das Untersuchungsgelände erstreckt sich über rund sieben Hektar, also eine Fläche von bis zu zehn Fußballfeldern. Die Arbeit soll bald fertig sein und verspricht neue Erkenntnisse über Weinbau in Höxter

Die Katholische Kirchengemeinde bietet regelmäßig Führungen durch den historischen Weinpfad im Weinberg, wo noch Relikte des Weinbergs von 1680 zu finden sind, an: Ein »Ökumenischer Weinpfad« mit Tafeln voller Bibeltextstellen ist dort angelegt worden. Sandra Tegethoff kümmert sich das gesamte Jahr über um die vielen Gruppen, die den Abschluss in einem hölzernen Weinfass oder auf den Holzbänken mit Corvey- und Altstadt-Aussicht bei einem Glas Wein ausklingen lassen.