Höxter/Bosseborn (WB/dp). Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisferienstraße K18 zwischen Höxter und Bosseborn ist am Montag um kurz vor 13 Uhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Höxter schwer verletzt worden. Die Waldstrecke ist zwei Stunden gesperrt gewesen.

Ein Helikopter hat den verletzten in ein Krankenhaus in Göttingen geflogen. Foto: Dennis Pape Ein Helikopter hat den verletzten in ein Krankenhaus in Göttingen geflogen. Foto: Dennis Pape

Der Fahrer war auf dem Weg nach Bosseborn von der Fahrbahn nach links abgekommen. Er schlug im Straßengraben an einem Durchlass auf und überschlug sich daraufhin mit dem Wagen mehrfach. Hintergrund ist nach erster Einschätzung der Polizei wohl ein medizinischer Notfall. Der VW blieb am Straßenrand auf der Seite liegen.

Eine vorbeikommende Ersthelferin kümmerte sich um den 61-Jährigen. Nach Angaben der Polizei konnte sich der Mann zum Teil noch selbst aus seinem Wagen befreien und legte sich dann zunächst in den Wagen der Ersthelferin. Der Mann erlitt nach Auskunft der Einsatzkräfte ein Überschlagstrauma.

Er wurde zunächst mit einem Krankenwagen auf die Anhöhe kurz vor Bosseborn gefahren – denn nur dort konnte der angeforderte Rettungshubschrauber landen. Mit diesem wurde der Höxteraner in eine Klinik nach Göttingen gebracht. Die Straße zwischen Höxter und Bosseborn war noch bis etwa 15 Uhr gesperrt, bis das Unfallauto geborgen war. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.

Alarmiert wurde auch der Löschzug eins. »Uns wurde zunächst eine eingeklemmte Person gemeldet. Da dies jedoch nicht der Fall war und auch keine Betriebsstoffe ausgelaufen sind, konnten die Kameraden wieder abrücken«, sagte Jürgen Schmits, Chef der Rettungswache und der Feuerwehr, im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.