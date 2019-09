Hubertus Hartmann (Biobauer und Direktvermarkter), Frank Baumann (Schreiner mit eigenem Betrieb) und Udo Reineke (Bildungsreferent im Erzbistum Paderborn) sind den Kulturveranstaltern im Kreis eine feste Größe – so jetzt in Ottbergen. Foto: Franziska Münster

Von Franziska Münster

Die Veranstalter freuten sich über ausverkaufte Sitzreihen. Bereits zum dritten Mal waren die Kabarettisten Udo Reineke, Hubertus Hartmann und Frank Baumann nun schon zu Gast und präsentierten dem Publikum die gewohnt bissige Heimatsatire mit der Qualität, die treue Fans von ihnen gewohnt sind.

So startete die »Liste« mit einem Blick auf die Oktoberfestkultur in den Abend, die sich auch in OWL und im Kreis Höxter immer stärker etabliert hat. Seppelhut, Dirndl und Lederhosen sind den »Börde-Aborigines«, wie sie sich selbst nennen, eindeutig zu viel Überfremdung. »Das nördliche Südostwestfalen lässt sich diesen Kulturimperialismus nicht mehr gefallen«, kündigte Udo Reineke empört an. Und da auch die Musik fester Bestandteil des Kabaretttrios ist, stimmten sie eine Parodie des Fetenhits »Bella Ciao« über wachsende Kulturimporte aus Bayern an.

Greta Thunberg im Fokus

Nicht nur an das heikle Thema Migration wagten sie sich im neuen Programm heran, sondern auch andere tagesaktuelle Themen brachten sie mit ihrem regionalen Humor ans Publikum: »In der gleichen Zeit, in der Klimaaktivistin Greta Thunberg über den Ozean segelt, hätte sie doch auch von Warburg nach Höxter mit dem Bus fahren können...«

Darüber hinaus schwärmten die Kabarettisten mehrfach von den guten alten Zeiten – »als der Dorfpolizist bei der Kontrolle noch beide Augen zugedrückt hat« und »als die SPD noch Volkspartei war«. Wie viel Ostwestfalen in ihnen steckt, bewiesen sie spätestens, als sie eine große Sammlung an kreisbekannten Redewendungen vortrugen. Da gehört hinter jeden zweiten Satz ein »nech« und auch grammatikalische Besonderheiten werden hervorgehoben.

Denn der Ostwestfale schafft es als einer der wenigen, zwei Tuwörter in einem Satz zu verpacken: »Ich werd dann mal im Sofa liegen gehen!« Um einige Wortwitze des neuen Programms zu verstehen, muss man also mindestens ein paar Jahre im Kreis Höxter gelebt haben oder am besten hier aufgewachsen sein. Wer das tut, kann nur umso besser nachvollziehen, wovon die Landsatiriker reden. Und den Reaktionen des Publikums zufolge erkannten sich viele wieder.

Besucher vom neuen Programm angetan

So auch Zuschauerin Claudia Lüdtke aus Beverungen: »Wenn man aus der Gegend ist, erkennt man viele Strukturen, und ich finde es gut, wenn man sich nicht so ernst nimmt.« Ihrer Meinung waren auch viele andere Zuschauer. »Sie haben wichtige lokale Themen angesprochen, wie die Ostwestfalenstraße. Die Atmosphäre ist super, und sie haben auch Kontakt zum Publikum«, meinte Konrad Rode aus Drenke.

Da das Programm noch sehr neu ist, bekamen die Zuschauer noch nicht den Eindruck eines perfekt einstudierten Auftrittes, sondern erlebten Spontanität. Außerdem präsentierte das Trio die Gags in abwechslungsreichen Formaten: mal Radio-Interview, mal mehrstimmig gesungene Parodie eines Volksliedes. Die »Präservative Liste« hat ein attraktives Programm: Kabarett mit lokalem Humor, ein etwas anderer Abend für die Gäste im »KuStall«. Die »Heimatabend«-Tour kann starten.