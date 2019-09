Die Reisebranche steht unter Druck. In diesen Abwärtsstrudel versinkt nun Reiseveranstalter »Thomas Cook«. In den heimischen Reisebüros (hier »Thomas Cook« in Höxters Corbiestraße) stehen am Montag nach der Pleite die Telefone nicht still. Foto: D. Middeke

Von Devin Middeke

Höxter (WB). Die Rettungsversuche für den Reiseveranstalter »Thomas Cook« sind gescheitert. Hunderttausende Urlauber müssen wegen der Insolvenz des britischen Unternehmens aus den Urlaubsparadiesen der Welt zurückgeholt werden. Das hat am Montag auch im Kreis Höxter zu Wirbel in den Reisebüros geführt. Die Berater rieten ihren Kunden, erst einmal Ruhe zu bewahren.

Sowohl Menschen, die sich gerade im Urlaub von Gran Canaria bis in die Karibik befinden, als auch die, denen eine Reise in den nächsten Wochen bevorsteht, sind stark verunsichert und haben 1000 Fragen. Das hörte das WESTFALEN-BLATT in den heimischen Reisebüros: »Das Telefon steht hier nicht still, seit die Insolvenz durch die Nachrichten lief. Jede Stunde erhalten wir neue Emails. Etwas Genaues vorliegen haben wir aber noch immer nicht«, sagt Beate Wieners vom Reise-Service Orthgiess in Beverungen. Eines sei aber schon klar: Die »Thomas Cook«-Reisen, die am Montag, 23. September, und Dienstag, 24. September, starten sollten, seien alle erst einmal auf Eis gelegt. »Immerhin das wurde uns am Montagmorgen vom Veranstalter gegen 10 Uhr mitgeteilt«, schildert Beate Wieners einen Tag, den niemand so schnell vergisst.

Jennifer Hecking, Reiseberaterin im »Sonnenklar.TV Reisebüro« in Höxter berichtet: »Den ganzen Morgen rufen bereits viele besorgte Kunden an. Natürlich haben sie konkrete Fragen, ob ihre gebuchte Reise noch gültig ist oder nicht – gerade jetzt, wo die Herbstferien mit gebuchten Flügen und Hotelbuchungen vor der Tür stehen. Derzeit liegen mir jedoch noch keine Informationen vor, wie es in Zukunft weitergeht.« Zum Glück sitze noch keiner der Kunden aus Höxter irgendwo an einem Urlaubsziel fest.

Auch Dieter Wittig, Inhaber des TUI-Reisecenters in Beverungen, muss viele besorgte Anrufer beruhigen: »Derzeit können wir nur sagen, dass die Reisebüros in jedem Fall ihren Kunden helfen werden. Reisende, die im Internet selbstständig gebucht haben, sind aber auf sich allein gestellt.«

Wie Ingrid Bollermann, stellvertretende Büroleiterin des TUI-Reisecenters in Brakel, sagt, habe TUI schon Ende vergangener Woche Kunden, die mit Condor-Maschinen reisen sollten, auf eigene Flüge umgebucht. Inoffiziell habe man schon befürchtet, dass es »Thomas Cook« nicht gut gehe.

Reiseberaterin Celia Jünke aus dem »Thomas Cook«-Reisebüro in Höxter erläutert, dass vorerst nur der britische Konzern Insolvenz angemeldet habe und der kontinentale Teil des Unternehmens derzeit noch funktioniere. Zwar werde momentan auf Sparflamme gearbeitet, »es sitzt aber noch kein Gast irgendwo fest«.

Dies kann auch die Leiterin des »Thomas Cook«-Reisebüros mit Sitz in Höxter, Holzminden und Dassel, Anja Schröder, bestätigen: »Der deutsche Veranstalter hat noch keine Insolvenz beantragt. Wir warten jetzt ab, was sich aus den Gesprächen ergibt. Wichtig ist vorerst für die Urlauber, dass die Condor-Flüge planmäßig weiterlaufen und sie nicht alleine da stehen. Meine Empfehlung daher: Ruhe bewahren.«

Ein derartiges Chaos mit so eklatanten Auswirkungen einer Veranstalter-Pleite haben alle Reisebüromitarbeiter noch nicht erlebt. Es sei überall große Verunsicherung bei den Kunden zu spüren, sagen alle. Problematisch werde es, wenn in den nächsten Tagen die deutschen Unternehmen mit in die Insolvenz-Turbulenzen hineingezogen würden. Sie sagen den Reisenden: In Deutschland gebe es den Sicherungsschein, der im Regelfall die Rückreise der Urlauber sichert – im Regelfall...