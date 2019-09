Jasmin Wefelnberg (20) hat einen blauen VW Golf (Kennzeichen WES-QH-396) dabei. Sie ist gelernte Gärtnerin und plante, in Höxter an der Technischen Hochschule mit seinen Landesplanung- und Landschaftsarchitektur-Studiengängen ab dieser Woche zu studieren. Foto: Polizei

Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Es gibt eine erste Spur im Vermisstenfall Jasmin Wefelnberg. Die 20-Jährige soll in einer Pension in Höxter übernachtet und mit der Pensionswirtin auch gesprochen haben. Das bestätigte die Polizei in Wesel am Dienstag dem WESTFALEN-BLATT.

Das Verschwinden der 20-jährigen Jasmin aus Schermbeck-Bricht bewegt seit Tagen die Bevölkerung – nicht nur in Höxter, sondern inzwischen auch überregional. Ihre Familie macht sich große Sorgen um die junge Frau. Was ist passiert? Geht es ihr gut?

Durch eine Plakataktion in der Kreisstadt hoffen Freunde und Angehörige auf Hinweise, wo sich die Studentin aufhält. Sie sollte eigentlich seit inzwischen sechs Tagen in Höxter, ihrem neuen Studienort, auf Wohnungssuche sein, weil ihr erstes Semester an der Technischen Hochschule Höxter am vergangenen Montag offiziell begonnen hat und sie bei den Auftaktveranstaltungen dabei sein wollte. Die gelernte Gärtnerin ist mit einem blauen VW Golf (WES-QH 396) unterwegs. Was steckt hinter dem Verschwinden von Jasmin, die ihren Freund in Essen am Donnerstag am Hauptbahnhof absetzte und von dort am Nachmittag nach Höxter losgefahren ist?

Polizei ermittelt seit Tagen in Höxter, Essen und Schermbeck

Der Weseler Polizeisprecher Daniel R. Freitag sagte am Dienstag, dass der Fall Fragen aufwerfe. Nach Auskunft der Eltern sei es absolut untypisch für das Verhalten von Jasmin, sich weder bei ihnen in Schermbeck-Bricht am Niederrhein noch bei ihrem Freund in Essen zu melden. Die Familie habe deshalb auch sehr zügig in Wesel am Freitag eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Auch auf Facebook seien Freunde und Familie aktiv und würden Suchartikel mit Fotos posten, die wie die Medienberichte ein großes Echo ausgelöst hätten. Er hoffe, dass die Neustudentin schnell mitbekomme, was ihr Verschwinden bedeute. »Es wäre schön, wenn sie ein Lebenszeichen bei der Polizei in Wesel, Essen oder Höxter und bei ihrer Familie geben würde«, appelliert Daniel Freitag.

Dieses Plakat ist in Höxter an vielen Stellen aufgehängt worden. Foto: M. Robrecht Dieses Plakat ist in Höxter an vielen Stellen aufgehängt worden. Foto: M. Robrecht

Das letzte Signal von ihr an die Familie war ein Hinweis, dass sie sich am Donnerstagnachmittag von Essen aus auf den Weg nach Höxter machen wolle, um sich dort eine Studentenbude anzuschauen, schildert die Polizei. Eine Rückmeldung am Abend blieb aus. An der Hochschule Höxter hätte sie zum Wochenbeginn erscheinen müssen. Seit ihrer Abfahrt bei ihrem Lebensgefährten am 12. September in Essen verliert sich die Spur. Am Folgetag blieb sie unentschuldigt ihrem Arbeitsplatz in Essen fern und ist auch für ihre Angehörigen nicht mehr erreichbar. Ihr Handy scheint außer Betrieb zu sein. Es gab mehrere erfolglose Ortungsversuche.

Die Glaubwürdigkeit der Höxteraner Pensionswirtin gilt als hoch, mit letzter Sicherheit könne aber nicht gesagt werden, dass es tatsächlich Jasmin war, die dort übernachtet habe. Die Polizei in Höxter hilft den Kollegen in Wesel und geht allen Spuren nach. »Wir haben keinen Hinweis auf eine Straftat, ausschließen kann man aber letztlich nie etwas«, erklärt Polizeisprecher Freitag. Es bestehe derzeit aber kein Anhaltspunkt auf eine konkrete Gefährdung oder eine explizite Gefahrenlage. Die Gesamtumstände seien jedoch ungewöhnlich. Die Eltern und Freunde seien in Höxter auch aktiv gewesen, weil sie so ein abtauchendes Verhalten von der 20-Jährigen bisher nicht kannten.

Die Kreispolizeibehörde in Wesel hat am Dienstag eine größere öffentliche mediale Suche gestartet. Die Polizei nutzt alle ermittlungsdienstlich zulässigen Möglichkeiten, um über die junge Frau etwas zu erfahren. Sie bittet darum, dass jeder, der die Frau sieht und zu der die Beschreibung passt, sich an eine Wache wendet (Polizei Höxter 05271/9620).

Dunkle Kleidung und Golf

Jasmin Wefelnberg (20) hat einen blauen VW Golf (Kennzeichen WES-QH-396) dabei. Wer den Wagen oder die Studentin in Höxter gesehen hat, sollte sich sofort melden. Die 20-Jährige ist 1,60 Meter groß, schlank, hat braune Augen und lange braune Haare. Sie trug eine schwarze Jogginghose, ein schwarzes T-Shirt mit »Game-of-Thrones«-Motiv, eine schwarze Sweatjacke und schwarze Turnschuhe.

In sozialen Medien ist nachzulesen, dass die Familie verzweifelt ist über das Verschwinden von Jasmin. Zum Glück liegt kein Hinweis auf eine Straftat vor. Auch das Gerücht, dass der Pkw gefunden wurde, ist falsch. Das Handy war auch am Dienstag weiter ausgeschaltet, so dass eine Ortung der Standortes nicht möglich war.