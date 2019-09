Kleiderkette in der Marktstraße, Kneipenrundgang durch die Altstadt und WG-Rallye gehören zum Begrüßungsritual des Asta in Höxter. Foto: M. Robrecht

Höxter (WB/rob). Das Studium: Unendliche Weiten, zahlreiche Möglichkeiten und viele Herausforderungen. Ein aufregender neuer Lebensabschnitt hat am Montag für 1541 Erstsemester, darunter 206 internationale, die zum Wintersemester 2019/20 ein Studium an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe begonnen. In Lemgo wurden 855 neue »Erstis« begrüßt, in Detmold 458 und in Höxter 228.