Nach der mehrere Tage andauernden Suche, intensiven Ermittlungen und der Auswertung zahlreicher Hinweise in allen beteiligten Polizeibehörden in Höxter, Wesel und Essen, haben sich jetzt Hinweise auf den Aufenthaltsort der als vermisst gemeldeten 20-jährigen Schermbeckerin im niedersächsischen Lehrte ergeben. Das meldet heute Morgen die Polizei in Wesel und auch in Höxter.

Vermisste hielt sich bei einem Bekannten auf

Die Polizei Niedersachsen suchte nach Hinweisen den mutmaßlichen Aufenthaltsort bei Hannover auf und konnte die 20-Jährige schließlich unversehrt und wohlbehalten antreffen. Sie hatte sich in den letzten Tagen bei einem Bekannten aufgehalten.

Durch eine Plakataktion in der Kreisstadt hofften Freunde und Angehörige zuvor lange auf Hinweise, wo sich die Studentin aufhält. Sie sollte eigentlich seit inzwischen sechs Tagen in Höxter, ihrem neuen Studienort auf Wohnungssuche sein, weil ihr erstes Semester an der Technischen Hochschule Höxter am vergangenen Montag offiziell begonnen hat und sie bei den Auftaktveranstaltungen dabei sein wollte.

Polizei startete landesweiten Suchaufruf

Die gelernte Gärtnerin war mit einem blauen VW Golf (WES-QH 396) unterwegs. Die Polizei hatte am Dienstag sogar landesweit einen Suchaufruf gestartet. Eine erste Spur hatte zu einer Pension in Höxter geführt. Die Eltern von Jasmin waren unermüdlich in Höxter und in sozialen Netzwerken auf der Suche nach ihrer Tochter (wir berichteten). Nun hat der Fall ein gutes Ende genommen. Jasmin ist wieder aufgetaucht.